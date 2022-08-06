Скидка 3000 рублей + наушники за 7000 рублей.

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

В России начались продажи Vivo T1 по доступной стоимости. Смартфон отличается относительно неплохими характеристиками. Приятным бонусом являются скидки и подарки для первых покупателей.

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Новинка получила в оснащение экран на AMOLED-матрице с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400x1080 точек, что соответствует формату Full HD+. На борту недорогого Vivo T1 есть камера с тремя оптическими модулями, разрешением 50 МП + 2 МП + 2 МП. Разрешение фронтальной камеры – 16 ММ.

Для хорошей производительности, решения повседневных задач и запуска большинства мобильных игр, производителем был выбран чипсет Snapdragon 680. Однокристальная система выполнена по нормам 8-нанометровой технологии и не поддерживает сетей пятого поколения. Также в оснащение входит 6 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти здесь предусмотрено 128 ГБ.

За хорошую автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Работает смартфон на операционной системе Android 12, а также предусмотрена собственная программная оболочка Funtouch OS 12.

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Первым покупателям Vivo T1 доступна приятная скидка на смартфон. Его можно приобрести за 19 999 рублей. Позже цена составит 22 999 рублей. Помимо этого, каждому первому покупателю в подарок достанутся беспроводные наушники Vivo TWS 2e. К слову, их стоимость отдельно составляет почти 7000 рублей.