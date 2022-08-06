В России начались продажи Vivo T1 по доступной стоимости. Смартфон отличается относительно неплохими характеристиками. Приятным бонусом являются скидки и подарки для первых покупателей.
реклама
Новинка получила в оснащение экран на AMOLED-матрице с диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400x1080 точек, что соответствует формату Full HD+. На борту недорогого Vivo T1 есть камера с тремя оптическими модулями, разрешением 50 МП + 2 МП + 2 МП. Разрешение фронтальной камеры – 16 ММ.
Для хорошей производительности, решения повседневных задач и запуска большинства мобильных игр, производителем был выбран чипсет Snapdragon 680. Однокристальная система выполнена по нормам 8-нанометровой технологии и не поддерживает сетей пятого поколения. Также в оснащение входит 6 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти здесь предусмотрено 128 ГБ.
За хорошую автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Работает смартфон на операционной системе Android 12, а также предусмотрена собственная программная оболочка Funtouch OS 12.
Первым покупателям Vivo T1 доступна приятная скидка на смартфон. Его можно приобрести за 19 999 рублей. Позже цена составит 22 999 рублей. Помимо этого, каждому первому покупателю в подарок достанутся беспроводные наушники Vivo TWS 2e. К слову, их стоимость отдельно составляет почти 7000 рублей.