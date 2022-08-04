Лидирует новинка Xiaomi 12S Ultra.

Разработчики программного обеспечения AnTuTu проанализировали данные из бенчмарка и опубликовали рейтинг смартфонов, которые заслужили доверие пользователей. Речь идёт о телефонах на базе операционной системы Android. Как отметили эксперты, начиная с июля 2022 года рейтинг претерпел очень значительные изменения. В топ-3 лучших смартфонов полностью поменялись модели.

реклама

Теперь в рейтинге нет Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Несмотря на то, что он был выпущен около двух лет назад, ему удавалось удерживаться на первой позиции до настоящего момента. Теперь его место занял недавно вышедший Xiaomi 12S Ultra. Новинка имеет 99,05% положительных отзывов. А старый флагман компании из Южной Кореи не вошёл даже в десятку.

На втором месте находится Realme GT2 Master Explorer Edition. Он получил несколько меньше положительных отзывов – 96,52%. Третье место занято ещё одной новинкой – iQOO 10 Pro. Смартфон, который смог набрать 96,5% положительных отзывов, напомним, является первой модель в мире с 200-ваттной зарядкой по проводу.

В пятёрку попали iQOO 10 и Black Shark 5. Вторую половину рейтинга открыл Xiaomi 12S, который был анонсирован несколько недель назад. Следом за ним идёт OPPO K10 5G.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Заметим, что в топ-10 попало сразу шесть моделей китайской корпорации BBK Electronics (OPPO, vivo, OnePlus, iQOO, realme). На восьмой позиции расположился Honor 70 Pro. Девятое место занял прошлогодний флагман OPPO Find X3 Pro, а замыкает десятку OPPO A93s 5G.