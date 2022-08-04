Характеристики Xiaomi 12T уже известны.

К старту продаж на европейском рынке готовятся новые флагманские модели Xiaomi 12T и 12T Pro. Не так давно стартовали продажи нового Xiaomi 12S, который доступен исключительно на китайском рынке. Но на этом компания останавливаться не стала, и решила продвинуть двенадцатую серию на глобальном рынке. Совсем скоро в продаже появятся новые доступные флагманы на мировой арене.

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В настоящий момент известно, что модель Xiaomi 12T получит OLED-дисплей, разрешение которого составит 2712 x 1220 точек. В экран будет встроен оптический сканер отпечатка пальцев. Частота обновления изображения составит 120 Гц.

Сообщается, что в оснащение смартфона войдёт камера с тремя оптическими модулями. Главный получит разрешение 108 МП. Два дополнительных датчика будет обладать разрешением 8 МП и 2 МП. Что касается фронтальной камеры, ее разрешение составит 20 МП.

В оснащение смартфона войдет мощный процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а вместимость постоянного запоминающего устройства – 256 ГБ. Ёмкость комплектного аккумулятора пока что не уточняется.

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Xiaomi 12T и версия Pro будут анонсированы в начале осени. Стоимость смартфонов пока что не указана. Обе модели поступят в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 13.1, но на базе операционной системы Android 12, а не Android 13.