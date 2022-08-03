На рынке смартфонов наблюдается падение продаж у Xiaomi, OPPO и vivo. Об этом свидетельствуют данные отчётов Canalys и Omdia по итогам исследования рынка смартфонов.
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Речь идёт о втором квартале 2022 года. Если сравнивать этот период с прошлогодними показателями, в 2022 году продажи упали на 20%. На китайском рынке спрос значительно сократился, что и привело к такой ситуации. Но нужно отметить, что Apple и Samsung смогли увеличить продажи.
По данным аналитиков, наращивает продажи и китайская компания Honor, которая относительно недавно тоже имела не самые лучшие показали. Как видим, развод с Huawei пошёл ей на пользу.
Нужно отметить, что данные Omdia говорят о том, что до сих пор BBK Electronics считается лидером на рынке смартфонов. Продажи моделей OPPO, vivo и realme составили в совокупности 63,9 млн единиц, то есть на 1,7 млн больше, чем у компании Samsung.