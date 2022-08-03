Информация о выходе нового смартфона компании Xiaomi очень часто способна запутать каждого пользователя. Например, сейчас китайский производитель готовит к анонсу ещё одну модель Redmi Note 11 SE.
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Как известно, для внутреннего рынка Китая был выпущен Redmi Note 11 SE несколько месяцев назад. Он работает на процессоре Dimensity 700 с поддержкой стандарта связи 5G. Но, несмотря на это, в сети были обнаружены подтверждения подготовки смартфона с таким же названием.
Анализ кода программной оболочки MIUI позволил вычислить, что новинка станет клоном Redmi Note 10S, просто изменится название. Предстоящая новинка получил мобильный процессор MediaTek Helio G95 и операционную систему Android 12 с программной оболочкой MIUI 13.
Также ходят слухи, что этот же смартфон, будет представлен как POCO M5s для рынков некоторых стран. Появится ли Xiaomi Redmi Note 11 SE в России, пока что сказать сложно, но китайская компания продолжает выпускать смартфоны на российском рынке, так что шансы увидеть героя заметки есть.
В Redmi Note 11 SE будет установлен экран на 6,43 дюйма на базе AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+. Основная камера получит оптические модули на 64 МП, 8 МП и 2 МП. Также отметим аккумулятор на 5000 мА*ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.