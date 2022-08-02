Эта модель появилась в 2013 году.

12700KF за копейки в Ситилинке

12700KF за копейки в Ситилинке

31 июля 2013 года состоялся выход первого смартфона бренда Redmi. В этом году линейке исполнилось девять лет. Генеральные директоры Xiaomi и Redmi приняли ностальгировать по модели Redmi 1.

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Топ-менеджеры напомнили технические характеристики смартфона. Экран Redmi 1 имеет диагональ 4,7 дюйма и основан на матрице IPS. За работу отвечает четырёхъядерный процессор MediaTek MT6589T. Ёмкость аккумулятора составляла всего 2000 мА*ч, а разрешение основной камеры – 8 МП.

Работал смартфон на Android 4.2.2 Jellybean. Также для него была выпущена собственная программная оболочка Xiaomi под названием MIUI 5.

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Сейчас может показаться, что такие характеристики очень слабые. Но на момент выхода, Xiaomi Redmi 1 был весьма актуальным решением. За всё время китайской компании удалось продать 44,6 миллиона смартфонов Redmi первого поколения.