31 июля 2013 года состоялся выход первого смартфона бренда Redmi. В этом году линейке исполнилось девять лет. Генеральные директоры Xiaomi и Redmi приняли ностальгировать по модели Redmi 1.
реклама
Топ-менеджеры напомнили технические характеристики смартфона. Экран Redmi 1 имеет диагональ 4,7 дюйма и основан на матрице IPS. За работу отвечает четырёхъядерный процессор MediaTek MT6589T. Ёмкость аккумулятора составляла всего 2000 мА*ч, а разрешение основной камеры – 8 МП.
Работал смартфон на Android 4.2.2 Jellybean. Также для него была выпущена собственная программная оболочка Xiaomi под названием MIUI 5.
Сейчас может показаться, что такие характеристики очень слабые. Но на момент выхода, Xiaomi Redmi 1 был весьма актуальным решением. За всё время китайской компании удалось продать 44,6 миллиона смартфонов Redmi первого поколения.