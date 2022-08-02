Презентация состоится 3 августа.

Совсем скоро в США и Европе в продаже появится новый флагманский смартфон. Официальная презентация OnePlus 10T состоится уже завтра, 3 августа 2022 года.

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OnePlus 10T – это мощный аппарат, который получит 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. По слухам, также может быть анонсирована более продвинутая версия, объём ПЗУ в которой составит 512 МБ. Работать модель будет на базе 4-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen 1.

Сообщается, что, скорее всего OnePlus 10T получит 6,7-дюймовый экран на матрице AMOLED формата Full HD+. Сканер отпечатка пальца будет размещён под поверхностью дисплея на органических светодиодах.

Мощность быстрой зарядки по проводу в OnePlus 10T будет составлять 150 Вт. Ещё несколько недель назад это был рекорд, но сейчас на рынке есть модель iQOO 10 Pro с 200-ваттной подзарядкой. Тем не менее, по слухам, 150-ваттная подзарядка OnePlus 10T сможет зарядить смартфон всего за 10 минут. Что касается аккумулятора, его ёмкость составит 4800 мАч.

Разрешение селфи-камеры будет равно 16 МП. Для неё будет предусмотрен небольшой вырез на экране. Основной блок камеры получит модули на 64 МП, 8 МП и 2 МП или 5 МП, а также систему оптической стабилизации.

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Сейчас известно, что стоимость OnePlus 10T в базовой модификации памяти составит 749 евро или 749 долларов в зависимости от региона продаж. В России грядущую новинку ждать не стоит.