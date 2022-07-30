Параллельный импорт продолжает работать.

Совсем недавно в России в продаже появился новый игровой смартфон. Речь идёт о модели nubia Red Magic 6R, которая не получила многих интересных фишек более продвинутых игровых флагманов nubia.

реклама

Новинка считается бюджетным решением, и здесь нет даже встроенного кулера, как на других игровых смартфонах. Заметим, что вентилятор является одной из фишек бренда nubia уже несколько лет.

Но появилась информация о том, что уже совсем скоро в продажу выйдут и более усовершенствованные модели. Речь о Red Magic 6S Pro, Red Magic 7, а также Red Magic 7S Pro. Одна из главных особенностей последнего, это фронтальная камера, находящаяся под экраном.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Нужно отметить, что три вышеперечисленные модели могут появиться не только на рынке России, но и в Казахстане. В какой из стран вперед появятся в продаже эти модели, пока неизвестно. Возможно, компания nubia собирается обойти санкции, но при этом по документам исключить контакт с Россией. В таком случае смартфоны будут поставлен в Казахстан, а оттуда – в Россию по схеме «параллельного импорта».