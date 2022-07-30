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Moto G32 – Snapdragon 680, 50-МП камера и ёмкий аккумулятор за 210 евро
Новинка уже доступна в Европе.
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Motorola выпустила новый смартфон, ценой 210 евро. Модель Moto G32 уже сейчас доступна в продаже в европейских странах.

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Сердцем смартфона является восьмиядерный процессор Snapdragon 680, который изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. В состав однокристальной платформы входит графический процессор Adreno 610, частота которого равна 600 МГц. 

Оснащается Moto G32 экраном на 6,5 дюйма с разрешением FHD+. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц. Смартфон можно приобрести в любой из двух конфигураций на выбор. Предусмотрены модели с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, а также с 64 ГБ или 128 Гб постоянной памяти. Смартфон отличается хорошей автономностью. В его оснащение входит аккумулятор на 5000 мА*ч, который обладает поддержкой и быстрой зарядки на 30 Вт.

Сверху по центру экрана есть круглый небольшой вырез под фронтальную камеру, разрешение которой составляет 16 ММ. Основной блок включает в себя три объектива. Главная камера имеет разрешение 50 МП. Широкоугольный модуль получил разрешение 8 Мп и угол обзора 118 градусов. Также есть макромодуль с разрешением 2 МП. К сожалению, видео можно снимать только в разрешении 1080p и 30 кадров в секунду. 

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Несмотря на то, что корпус имеет влагоотталкивающие свойства, полноценно защитить смартфон от воды он не сможет. Приобрести девайс можно в трёх расцветках: розовое золото, серебристая или темно-серая. 

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#moto
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