Официально представлен новый смартфон Xiaomi Redmi 10A Sport. Девайс получил в оснащение 6 ГБ оперативной памяти, мощный аккумулятор на 5000 мА*ч, а также неплохую камеру с основным модулем на 13 МП.
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Главным отличием от версии Redmi 10A является увеличенный объем оперативки. Как мы писали выше – до 6 ГБ. Все остальные технические характеристики остались прежними.
Новинка оснащается 6,53-дюймовым экраном с IPS матрицей. Разрешение дисплея составляет 1600x720 точек. В центре сверху имеется каплевидная прорезь под фронтальную камеру с разрешением 5 МП.
Смартфон отличается долгой автономной работой за счёт ёмкого аккумулятора на 5000 мА*ч. Восполнить энергию быстро за короткий промежуток времени не получится, ведь мощность зарядки составляет скромные 10 Вт.
Работает смартфон на процессоре Helio G25. Таких характеристик достаточно, чтобы выполнять любые повседневные задачи и запускать большинство мобильных игр. Версия Sport представлена только в одной модификации с постоянной памятью 128 ГБ.
Вес устройства составляет 194 грамма, а габариты 164,9x77?07x9 мм. Xiaomi Redmi 1A Sport оценён в 135 долларов. В продажу модель поступит с прошивкой MIUI 12.5.