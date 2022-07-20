Компания Samsung присоединилась к санкциям против России, объявив в начале марта о прекращении поставок техники на российский рынок. Несмотря на это, сейчас южнокорейский производитель активно набирает сотрудников, включая специалистов по «непрямым» закупкам.
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С конца прошлого месяца Samsung Electronics Rus Company и Samsung Research Russia (Исследовательский центр компании в России) опубликовали 19 и 22 вакансии соответственно на площадке HeadHunter. В их число входит вакансия специалиста по «непрямым» закупкам. Почти каждая вакансия относится территориально к столице России.
По данным CNews, производитель из Южной Кореи сейчас продолжает продавать технику на территории Российской Федерации, несмотря заявление об уходе с рынка. Обычно компания выступает против реализации «серой» продукции, но в нынешних обстоятельства Samsung закрывает глаза на это и делает вид, что не знает, откуда берётся товар. В компании считают, что авторизованные магазины продают не «серую» технику, а распродают остатки ассортимента.
Заметим, что «серая» продукция существует в двух видах. Первая – реальная контрабанда. Вторая – техника, которую ввезли из Армении, Беларуси, Киргизии или Казахстана. Все эти государства вместе с Российской Федерацией входят в состав Евразийского экономического союза. Устройства, импортированные из этих стран, считаются относительно честными, поскольку имеют сертификацию Ростеста.