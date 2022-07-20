Китайская компания nubia представила новый флагманский смартфон. Новинка называется nubia Z40S Pro. Она является улучшенной версией модели Z40 Pro. Производитель обновил дизайн, улучшил камеры и использовал самый мощный в настоящее время мобильный процессор компании Qualcomm.
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В nubia Z40S Pro, как вы могли догадаться, применяется 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графическим контроллером Adreno 730 GPU. Мобильный процессор работает в паре с 8/12/18 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 1 ТБ в максимальной модификации.
Новинка получила 6,67-дюймовую панель AMOLED с поддержкой адаптивной частоты обновления кадров – 60 / 90 / 120 /144 Гц. Частота дискретизации сенсора составляет 480 Гц. Экран имеет разрешение Full HD+, встроенный оптический сканер отпечатков пальцев и круглый вырез для селфи-модуля на 16 МП.
Что интересно, nubia Z40S Pro предлагается в двух вариантах. Более дорогая модель оснащена аккумулятором на 4600 мА*ч со 120-ваттной зарядкой. К слову, именно это версия оснащена 18 ГБ оперативной и 1024 ГБ постоянной памяти. Младшая модель получила батарею ёмкостью 5000 мА*ч, но быстрая зарядка урезана до 80 Вт.
Разрешение основной камеры составляет 64 МП + 50 МП + 8 МП. Сенсоры – Sony IMX787, Samsung JN1 и Hynix Hi-847 соответственно. Модуль на 8 МП получил перископическую оптику, OIS и 5-кратный зум без потери качества. Также в камере используется сенсор подавления мерцания. Для быстрого запуска камеры на торце предусмотрен физический переключатель. Его также можно использовать для быстрого отключения/включения звука.
На борту nubia Z40S Pro есть стереодинамики, NFC, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Разъём для наушников не предусмотрен. Новейший флагман работает на базе операционной системы Android 12, которая дополняется фирменной надстройкой MyOS.
Старт продаж новинки намечен на 26 июля 2022 года. Стоимость стандартной версии nubia Z40S с 80-ваттной зарядкой составляет от 500 долларов до 665 долларов. Вариант со 120-ваттной подзарядкой обойдётся минимум в 635 долларов. Цена самой дорогой версии с 18 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 1 ТБ составила почти 1000 долларов.