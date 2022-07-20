Самая дорогая версия с 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ стоит $1000.

Китайская компания nubia представила новый флагманский смартфон. Новинка называется nubia Z40S Pro. Она является улучшенной версией модели Z40 Pro. Производитель обновил дизайн, улучшил камеры и использовал самый мощный в настоящее время мобильный процессор компании Qualcomm.

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В nubia Z40S Pro, как вы могли догадаться, применяется 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графическим контроллером Adreno 730 GPU. Мобильный процессор работает в паре с 8/12/18 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 1 ТБ в максимальной модификации.

Новинка получила 6,67-дюймовую панель AMOLED с поддержкой адаптивной частоты обновления кадров – 60 / 90 / 120 /144 Гц. Частота дискретизации сенсора составляет 480 Гц. Экран имеет разрешение Full HD+, встроенный оптический сканер отпечатков пальцев и круглый вырез для селфи-модуля на 16 МП.

Что интересно, nubia Z40S Pro предлагается в двух вариантах. Более дорогая модель оснащена аккумулятором на 4600 мА*ч со 120-ваттной зарядкой. К слову, именно это версия оснащена 18 ГБ оперативной и 1024 ГБ постоянной памяти. Младшая модель получила батарею ёмкостью 5000 мА*ч, но быстрая зарядка урезана до 80 Вт.

Разрешение основной камеры составляет 64 МП + 50 МП + 8 МП. Сенсоры – Sony IMX787, Samsung JN1 и Hynix Hi-847 соответственно. Модуль на 8 МП получил перископическую оптику, OIS и 5-кратный зум без потери качества. Также в камере используется сенсор подавления мерцания. Для быстрого запуска камеры на торце предусмотрен физический переключатель. Его также можно использовать для быстрого отключения/включения звука.

На борту nubia Z40S Pro есть стереодинамики, NFC, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Разъём для наушников не предусмотрен. Новейший флагман работает на базе операционной системы Android 12, которая дополняется фирменной надстройкой MyOS.

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Старт продаж новинки намечен на 26 июля 2022 года. Стоимость стандартной версии nubia Z40S с 80-ваттной зарядкой составляет от 500 долларов до 665 долларов. Вариант со 120-ваттной подзарядкой обойдётся минимум в 635 долларов. Цена самой дорогой версии с 18 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 1 ТБ составила почти 1000 долларов.