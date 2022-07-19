Цена составила 89 990 рублей без скидки.

Как и было запланировано, китайская компания realme всё же представила на российском рынке смартфон флагманского уровня realme GT 2 Pro. Который в Китае продаётся уже более чем полгода. Новинка оказалась очень дорогой, несмотря на укрепление национальной валюты, но о ценах мы поговорим немного позже.

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Герой заметки является первым смартфоном китайского производителя, который предлагает покупателям 4-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen1. Российская версия флагмана оборудована 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем ёмкостью 256 ГБ, тогда как в других регионах есть модификации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 128/512 ГБ.

Одной из ключевых особенностей realme GT 2 Pro является основная камера. Она получила сразу два 50-мегапиксельных модуля, компанию которым составил сенсор на 3 МП. Последний используется в качестве микроскопа и имеет масштабирование 40x.

Флагман нового поколения может похвастаться дисплеем формата Quad HD+, впервые в истории молодого китайского бренда (в этом году исполнилось четыре года). Панель LTPO 2.0 Samsung AMOLED E5 имеет частоту развёртки 120 Гц, встроенный сканер для распознавания отпечатков пальцев и прикрывается стеклом Gorilla Glass Victus.

Для того чтобы realme GT 2 Pro мог долго работать без подзарядки, разработчики установили аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч. Правда, не забываем повышенное потребление энергии в связи с дисплеем QHD+ и новым процессором. Мощность быстрой зарядки составляет 65 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Корпус новинки имеет защиту от брызг. Разрешение камеры для селфи составляет 32 МП. Она получила поддержку распознавания лиц. Также смартфон обзавёлся стереозвуком и операционной системой Android 12 с оболочкой realme UI 3.0. Из прочего выделим NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2.

В Европе realme GT 2 Pro в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ сейчас можно купить за 735 евро с учётом небольшой скидки. В пересчёте это менее 43 000 рублей. Однако, жителям России придётся заплатить более чем вдвое больше. Рекомендованная производителем стоимость realme GT 2 Pro на российском рынке составила 89 990 рублей или 1555 евро. Это лишь на 6000 рублей дешевле, чем iPhone 13 с 256 ГБ хранилища.

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Новинка уже поступила в продажу в белом цвете корпуса. Если вам не горит покупка realme GT 2 Pro прямо сейчас, можете подождать неделю и заказать смартфон со скидкой 10 000 рублей. Специальное предложение будет действовать с 26 июля по 31 августа 2022 года.