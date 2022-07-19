Китайская компания Xiaomi время от времени вспоминает, что у неё есть серия кнопочных телефонов Qin. На прошлой неделе производитель из Пекина презентовал флагмана линейки, который получил название Qin F22 Pro, и сегодня поступил в продажу. Компания называет новинку королём кнопочных смартфонов.
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Телефон оборудован 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 640 x 960 пикселей. Тип панели не уточняется. Частота обновления кадров составляет стандартные 60 Гц. Экран даже обзавёлся поддержкой сенсорного управления.
Xiaomi Qin F22 Pro оборудован мобильным процессором Helio G85 производства компании MediaTek. Это 12-нанометровая однокристальная система для «полноценных смартфонов». В 2020 году чип использовался в хите продаж Xiaomi Redmi Note 9.
Новинка комплектуется 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4. Объём постоянного запоминающего устройства составит 64 ГБ, хотя сообщалось на прошлой неделе, что телефон получит накопитель ёмкостью 128 ГБ. Не сложилось.
Одной из особенностей Xiaomi Qin F22 Pro стала фронтальная камера, а точнее её расположение. Она находится в правом нижнем углу устройства – в кнопке #. Разрешение составляет 2 МП. Основная камера построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX219.
Телефон оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 2150 мА*ч без быстрой зарядки. Мощность составляет скромные 10 Вт. Габариты корпуса равны 147 x 58 x 9 мм. Весит модель около 116 граммов. Сканера отпечатков пальцев девайс не получил.
Рекомендованная производителем цена Xiaomi Qin F22 Pro составила 150 долларов. Телефон работает на базе операционной системы Android 12 и поддерживает установку приложений из Google Play Market. Правда, ставить их придётся вручную ввиду отсутствия магазина программного обеспечения.