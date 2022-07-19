Все модели работают на Android 12.

Xiaomi в течение прошлой недели, с 11 июля по 17 июля 2022 года, выпустила программное обеспечение MIUI 13 более чем для дюжины смартфонов. Так, стабильную сборку получило 14 моделей Xiaomi, Redmi и POCO. Для пяти из них хуже доступен патч безопасности операционной системы за июль 2022 года.

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Начнём с глобальной версии программного обеспечения. Во-первых, второй апдейт на базе операционной системы Android 12 для моделей Redmi Note 11T Pro и POCO X4 GT, которые оснащаются мобильным 5-нанометровым процессором Dimensity 8100. Отметим, что список изменений пуст.

Во-вторых, недавняя новинка Xiaomi 12 Lite, которая уже продаётся на российском рынке, получила третье обновление на глобальном рынке. В списке изменений указано, что смартфону апдейт повысил стабильность и уровень безопасности.

В-третьих, флагманы 2020 года Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 865, получили пятое обновление глобальной версии MIUI 13. Апдейт приносит июльский патч безопасности операционной системы Android.

Компанию им составляет ещё один флагман двухлетней давности на чипе Snapdragon 865 – Xiaomi Mi 10. Он получил шестой апдейт с заплаткой за июль 2022 года. А вот прошлогодний флагман Xiaomi Mi 11 на чипе Snapdragon 888 обзавёлся четвёртым обновлением, тоже с июльским патчем безопасности. Также в списке Redmi Note 11 Pro+ на Dimensity 900. Ему доступно второе обновление с патчем за прошлый месяц.

Теперь переходит к европейской стабильной версии программного обеспечения. Как и глобальная сборка, она стала доступна для Xiaomi Mi 10T / 10T Pro, Redmi Note 11 Pro+ и Xiaomi 12 Lite. Первые три модели получили июльский патч.

19-е обновление менее чем за полгода стало доступно для флагманов нынешнего поколения Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Оно принесло патч за июль этого года. Вместе с ними апдейт получили Redmi 10 / 10 2022, но с майской заплаткой, а также Xiaomi Mi 11 Lite 5G и POCO F3 с июньским патчем.

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Все смартфоны, о которых мы написали в этом материале, работают на базе операционной системы Android 12.