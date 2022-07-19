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Китайская компания OPPO анонсировала смартфоны Reno8 и Reno8 Pro на глобальном рынке. Презентация прошла в Индии и завершилась блокировкой регионального YouTube-канала производителя. Причиной стало сравнение новинок с iPhone. Спустя несколько часов канал продолжил работать в штатном режиме.

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Помимо названия между Reno8 и Reno8 Pro есть немало общего. Обе новинки получили аккумуляторные батареи ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 Low Energy, GPS, NFC, USB-C, поддержку Face Unlock и сканер отпечатков пальцев в экране.

OPPO Reno8 оборудован процессором Dimensity 1300, выполненным по нормам 6-нанометровой технологии. Чипсет с пиковой частотой 3 ГГц и графикой Mali-G77 MC9 работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Вместимость встроенного флеш-модуля составила 128/256 ГБ.

На лицевой стороне смартфона установлена 90-герцевая панель диагональю 6,4 дюйма формата Full HD+. Матрица прикрыта пятым поколением стекла Gorilla Glass. Разрешение основной камеры в новинке составляет 50 МП + 8 МП + 2 МП, а фронтальной – 32 МП.

OPPO Reno8 Pro несёт на борту более мощный 5-нанометровый мобильный процессор Dimensity 8100-MAX. Однокристальная система имеет частоту до 2,85 ГГц и графический ускоритель Mali-G610 MC6. В смартфоне используется более быстрая оперативная память LPPDR5. Кроме того, версия Pro получила 6,7-дюймовый дисплей FHD+. Частоту обновления изображения составила 120 Гц.

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Оба смартфона работают на базе операционной системы Android 12, которая дополняется проприетарным программным обеспечением ColorOS 12.1. Стоимость базовой версии OPPO Reno8 составляет 375 долларов. Стандартный вариант OPPO Reno8 Pro китайская компания оценила в 575 долларов.