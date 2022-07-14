Стоимость составила 540 долларов.

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Китайская компания realme презентовала специальную версию смартфона GT Neo 3 150W. Новинка имеет длинное название realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition. Ограниченное издание, как вы поняли, приурочено к релизу фильма «Тор: Любовь и гром».

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Лимитированная версия разработана совместно с Marvel Studios. Смартфон поставляется в премиальной коробке (так говорит производитель) с большим количеством аксессуаров. Также предусмотрен набор стилизованных обоев для установки на рабочий стол.

Если забыть о расширенном комплекте поставки, то realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition – это обычный GT Nep 3 150W Nitro Blue с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 150 Вт. Собственно, эта особенность смартфона отражена в названии.

Модель оснащена процессором Dimensity 8100. Если верить AnTuTu, это самая производительная однокристальная система среднего уровня. Новика также может похвастаться 6,7-дюймовой панелью на органических светодиодах формата Full HD+ с частотой кадров 120 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором на 4500 мА*ч.

В арсенале realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition есть 16-мегапиксельная фронтальная камера, 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль, подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC и стереофонические динамики. Новинка работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой realme UI 3.0.

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Рекомендованная производителем стоимость realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition состав ла 540 долларов. Модель доступна в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ. Продажи смартфона стартовали вчера, 13 июля. Появится ли он на глобальном рынке, пока что не уточняется.