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10 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
Четыре модели обновились в России.
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Китайская компания Xiaomi продолжает выпускать июньские патчи безопасности для смартфонов разных ценовых категорий. В этом материале мы расскажем о десяти моделях, для которых стало доступно обновление MIUI 13.

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Начнём с Европы. Глобальная европейская версия программного обеспечения стала доступна для пяти смартфонов китайской компании. Так, апдейт получили Xiaomi Redmi 10C и Redmi Note 11 Pro 4G на чипе Snapdragon 680. Обе модели работают на базе операционной системы Android 11. Им доступны апдейты v13.0.4.0.RGEEUXM и v13.0.8.0.RGDEUXM соответственно с патчем безопасности за июнь 2022 года.

Xiaomi POCO F4 получит июньскую заплатку безопасности вместе с обновлением под номером v13.0.6.0.SLMEUXM. Он работает уже на Android 12. Также прошивка MIUI 13 с Android 12 стала доступна для Xiaomi Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Номер – v13.0.3.0.SLOEUXM. К сожалению, список изменений пуст.

Глобальная версия MIUI 13 на Android 12 «прилетела» на Redmi Note 11 4G – v13.0.2.0.SGCMIXM. POCO F4 получил апдейт v13.0.4.0.SLMMIXM. Кроме того, китайская компания обновила Xiaomi Redmi Note 9T 5G и POCO M4 Pro 5G – 13.0.1.0.SJEMIXM и v13.0.2.0.SGBMIXM соответственно. Заметим, что модель Redmi Note 9T 5G получила заплатку безопасности за май 2022 года в рамках программы Mi Pilot.

И в завершение расскажем о российском рынке. Здесь четыре модели получил свежую версию программного обеспечения. Установить апдейт с июньским патчем безопасности могут владельцы смартфонов Xiaomi Mi 11 и POCO F4 – v13.0.2.0.SKBRUXM.

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Также в России доступно обновление программного обеспечения MIUI 13 для Xiaomi Redmi Note 10T 5G и POCO M3 Pro 5G. Номер – v13.0.1.0.SKSRUXM. Отметим, что все смартфоны, которые обновились в России, уже работают на Android 12.

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