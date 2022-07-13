GeForce RTX 3090 Ti – самая новая и самая дорогая потребительская видеокарта компании NVIDIA. Правда, она вышла в не самый подходящий для этого момент. Американский производитель начал продавать новинку весной, когда курс криптовалют устремился вниз.
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Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3090 Ti в Соединённых Штатах составляет 2000 долларов. Однако, магазин BestBuy, официальный партнёр и эксклюзивный ритейлер графических ускорителей NVIDIA в исполнении Founders Edition в США, уже продаёт видеокарту со скидкой 400 долларов, то есть за 1600 долларов.
Сложно представить, что американский ритейлер работает в убыток себе же. Возможно, это акционное предложение магазина, ведь компания NVIDIA пока что никаких официальных заявлений насчёт снижения стоимости флагманской видеокарты не делала.
GeForce RTX 3090 Ti оборудована чипом GA102 поколения Ampere. Он выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Эталонная модель графического ускорителя имеет базовую частоту 1560 МГц и Boost-частоту 1860 МГц. Объём видеопамяти типа GDDR6X составляет 24 ГБ. VRAM имеет эффективную частоту 21 ГГц и соединяется с GOU 384-разрядной шиной. Пропускная способность видеопамяти достигает 1 ГБ/с.
Карта имеет 10 752 потоковых процессора и 84 ядра трассировки лучей. По данным TechPowerUp, графический ускоритель GeForce RTX 3090 Ti опережает GeForce RTX 3090 и Radeon 6950 XT по части производительности на 7% и 8% соответственно.
К сожалению для компании NVIDIA, релиз GeForce RTX 3090 Ti пришёлся на не самое удачное время. Сейчас рынок переполнен графическими ускорителями. Одной из причин является резкое снижение курса всех основных криптовалют.