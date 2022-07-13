Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Nothing Phone (1) – Snapdragon 778G+, прозрачная крышка и две камеры на 50 МП по цене от 469 евро
В Европе смартфон продаётся официально.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Компания Nothing презентовала свой первый смартфон. Новинка называется Nothing Phone (1). Она будет продаваться официально в странах Европейского союза, Великобритании и некоторых регионах Индии. Жители США купить смартфон официально не смогут.

реклама

Nothing Phone (1) имеет прозрачную заднюю крышку. Она изготовлена из стекла, что позволило реализовать поддержку беспроводной зарядки. Мощность составила 15 Вт. Проводная зарядка тоже есть – 33 Вт. Кроме того, новинка поддерживает реверсивную подзарядку беспроводным путём на 5 Вт.

На задней крышке находится интерфейс индикации. Китайская компания назвала своё решение Glyph. По словам представителей Nothing, это новый путь коммуникации. Смартфон сочетанием светодиодов и звука уведомляет о событиях. Например, о входящем вызове.

На лицевой стороне Nothing Phone (1) установлена экран на органических светодиодах формата Full HD+. Панель имеет диагональ 6,55 дюйма и поддерживает частоту обновления 60-120 Гц. Также заявляется соответствие стандарту HDR10+. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass. Корпус смартфона защищён от брызг по стандарту IP53.

Аппаратная платформа в новинке построена вокруг мобильного процессора Snapdragon 778G+. 6-нанометровый чипсет имеет графику Adreno 642L, а пиковая частота ядер составляет 2,5 ГГц. Однокристальная система дополнена 8/12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Вместимость постоянного запоминающего устройства UFS 3.1 составила 128/256 ГБ.

В Nothing Phone (1) установлена сдвоенная основная камера без телеобъектива. Разрешение главного и сверхширокоугольного модулей составляет по 50 МП. Датчики изображения – Sony IMX766 (1/1,56 дюйма) и Samsung JN1 (1/2,76 дюйма) соответственно. Первый имеет систему оптической стабилизации изображения, второй – угол захвата 114 градусов. Разрешение фронтальной камеры составило 16 МП. Она построена на базе датчика изображения Sony IMX471.

Новинка получила аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Проводным и беспроводным путями он заряжается за 70 минут и 120 минут соответственно. Адаптер питания придётся покупать самому. Правда, в ассортименте компании есть только 45-ваттное зарядное устройство. Из остального отметим стереодинамики, NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6 и операционную систему Android 12 с проприетарным программным обеспечением Nothing OS.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Стоимость Nothing Phone (1) в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 469 евро / 399 фунтов стерлингов. За дополнительные 128 ГБ хранилища нужно доплатить 30 евро / 50 фунтов стерлингов (немного странная политика). Версию 12/256 ГБ компания оценила в 549 евро / 499 фунтов стерлингов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nothing
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россияне лишатся возможности приобрести Nothing Phone (1)
Nothing Phone (1) продали на аукционе более чем за $3000
Nothing Phone (1) с необычным дизайном будет стоить от 470 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
21
Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла из-за мошеннического предложения о работе
1
Два очень старых смартфона Samsung получили свежую прошивку One UI 4.1 на Android 12
5
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
31
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
13
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
2
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
62
Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
20
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
25
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
7
Союз потребителей РФ предлагает запретить все устройства без USB-C, в том числе и Apple
20
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
4
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
8
SilverStone представила переходник, трансформирующий разъем M.2 PCI-Express 3.0 в 5 портов SATA III
11
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
5
Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
5
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
6
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
16
Авторы PUBG будут противодействовать падению «онлайна» проекта с помощью раздачи подарков
5

Популярные статьи

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
212
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
16
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
14
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
51
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
69
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Mad Deepness
12:58
Вот интересно, почему везде хуникс и Самсунг? А микрон куда делся? В поколении топовых паскалей, их GDDR5X, которая не сильно хуже чем 6, до сих пор отлично работает, пройдя через годы майнинга и игр...
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Алексей Соснов
12:55
Просто прайс неудачный по рц. :)
BestBuy продаёт в США видеокарту GeForce RTX 3090 Ti за $1600 при рекомендованной цене $2000
Артём Николаев
12:54
Хотите позалипать с Макбуком - идите в Старбакс! ...ой, ну да...
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
ffe
12:51
>>асимметричный ответ на наращивание авианесущего флота ведущими мировыми державами --- Кроме Китая никто особо и не наращивает. Штаты поддерживают численность (один строят - один списывают), у Европы...
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
NEON_ft
12:50
Че за нытье? Пройдет год без майнеров и обе компании с горящими жопами начнут искать способы увеличения продаж. И понижение отпускных цен первый из вариантов.
Видеокарта NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400 в играх - кто живёт на дне океана
123asda
12:47
Чисто пацриотический мерч, интересуэ?
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
123asda
12:44
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
Владимир Баринов
12:43
Шлаковая новость для хайпа и накрутки просмотров. 99% все нормально
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Зеновий Радеонович
12:41
Ок, на примере. Есть Death Stranding, спокойная игра с видом от 3 лица. Система тащит ее на 95кадрах. Монитор 144. Ты мне предлагаешь лочить на 72, так как "лучше будет скорость отклика пикселей" И ту...
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
Redneck_prm
12:40
Так и не понял, что это за магическая такая память, что дохнет только на 3060ti и при этом вне зависимости от вендора. Ладно бы была бракованная партия, которая ушла бы к условному палиту, и он целик...
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем