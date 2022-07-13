В Европе смартфон продаётся официально.

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Компания Nothing презентовала свой первый смартфон. Новинка называется Nothing Phone (1). Она будет продаваться официально в странах Европейского союза, Великобритании и некоторых регионах Индии. Жители США купить смартфон официально не смогут.

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Nothing Phone (1) имеет прозрачную заднюю крышку. Она изготовлена из стекла, что позволило реализовать поддержку беспроводной зарядки. Мощность составила 15 Вт. Проводная зарядка тоже есть – 33 Вт. Кроме того, новинка поддерживает реверсивную подзарядку беспроводным путём на 5 Вт.

На задней крышке находится интерфейс индикации. Китайская компания назвала своё решение Glyph. По словам представителей Nothing, это новый путь коммуникации. Смартфон сочетанием светодиодов и звука уведомляет о событиях. Например, о входящем вызове.

На лицевой стороне Nothing Phone (1) установлена экран на органических светодиодах формата Full HD+. Панель имеет диагональ 6,55 дюйма и поддерживает частоту обновления 60-120 Гц. Также заявляется соответствие стандарту HDR10+. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass. Корпус смартфона защищён от брызг по стандарту IP53.

Аппаратная платформа в новинке построена вокруг мобильного процессора Snapdragon 778G+. 6-нанометровый чипсет имеет графику Adreno 642L, а пиковая частота ядер составляет 2,5 ГГц. Однокристальная система дополнена 8/12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Вместимость постоянного запоминающего устройства UFS 3.1 составила 128/256 ГБ.

В Nothing Phone (1) установлена сдвоенная основная камера без телеобъектива. Разрешение главного и сверхширокоугольного модулей составляет по 50 МП. Датчики изображения – Sony IMX766 (1/1,56 дюйма) и Samsung JN1 (1/2,76 дюйма) соответственно. Первый имеет систему оптической стабилизации изображения, второй – угол захвата 114 градусов. Разрешение фронтальной камеры составило 16 МП. Она построена на базе датчика изображения Sony IMX471.

Новинка получила аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Проводным и беспроводным путями он заряжается за 70 минут и 120 минут соответственно. Адаптер питания придётся покупать самому. Правда, в ассортименте компании есть только 45-ваттное зарядное устройство. Из остального отметим стереодинамики, NFC, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6 и операционную систему Android 12 с проприетарным программным обеспечением Nothing OS.

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Стоимость Nothing Phone (1) в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 469 евро / 399 фунтов стерлингов. За дополнительные 128 ГБ хранилища нужно доплатить 30 евро / 50 фунтов стерлингов (немного странная политика). Версию 12/256 ГБ компания оценила в 549 евро / 499 фунтов стерлингов.