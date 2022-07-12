И обновлённый дизайн, но только для одной модели.

Китайский производитель недорогих смартфонов realme анонсировал очередную новинку среднего уровня. Модель называется realme GT 2 Master Explorer или Master Exploration Edition в зависимости от того, как переводчик вы используете.

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Серия Master в 2021 году стала хитом Китае, поэтому выпуск моделей второго поколения был лишь вопросом времени. Дизайн оригинальных смартфонов назывался «чемоданным», а теперь китайская компания добавила своего рода бампер. Рамка корпуса перетекает в уголки на тыльной стороне, что должно обеспечивать дополнительную защиту.

realme GT 2 Master Explorer получил 6,7-дюймовый дисплей на органических светодиодах формата Full HD+. Панель OLED поддерживает частоту обновления 120 Гц. Также компания заявляет тач до 1000 Гц (локально) и 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3. По центру вверху находится отверстие с 16-мегапиксельной фронтальной камерой, которая поддерживает технологию распознавания лиц.

Сердцем новинки стала топовая однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1, выполненная по 4-нанометровой технологии. Мобильный процессор работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X. Объём составляет 8 ГБ или 12 ГБ в зависимости от модификации. К слову, наш герой стал первым смартфоном в мире с ОЗУ класса LPDDR5X. Вместимость встроенного хранилища UFS 3.1 составила 128 ГБ либо 256 ГБ в зависимости от комплектации.

По камерам тут всё скромно. Разрешение основной и ультра-широкоугольной составляет по 50 МП. Первая может похвастаться системой оптической стабилизации изображения, а вторая углом захвата 150 градусов. Зачем – непонятно. Также сзади установлен микроскоп с приближением до 40x.

Подсистема питания в realme GT 2 Master Explorer представлена встроенной батареей на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Из остального отметим стереозвук с поддержкой Dolby Atmos, NFC, Face Unlock, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и операционная система Android 12 с программным обеспечением realme UI 3.0.

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Версия с бампером доступна в бежевое расцветке. «Обычный» вариант – в чёрном и белом цветах. Самая дешёвая модификация realme GT 2 Master Explorer с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 520 долларов. Варианты 8/256 ГБ и12/256 ГБ китайская компания оценила в 570 долларов и 600 долларов соответственно. Информации о релизе за пределами Поднебесной пока что нет, но скорее всего смартфон будет продаваться на глобальном рынке и в России в том числе.