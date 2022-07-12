Лидирует модель компании Lenovo.

Следом за топ-10 лучших смартфонов за свои деньги в сегментах до 300 долларов и 300-450 долларов авторы AnTuTu опубликовали ещё один рейтинг. На этот раз – в сегменте 450-600 долларов. Его принято считать средним классом.

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Самую высокую производительность в расчёте на одну единицу стоимости демонстрирует игровой смартфон Lenovo Legion Y90. Мы говорим о среднем уровне, но компания из Китая позиционирует свою модель как флагманскую. Вторе место занял iQOO 9, а в топ-3 также попал realme GT 2 Pro. Все три смартфона несут на борту мобильный процессор Snapdragon 888.

В шаге от тройки лидеров остановился Xiaomi Black Shark 5 Pro. К слову, по версии всё того же бенчмарка AnTuTu, сейчас это самый мощный смартфон в мире. Но всё может поменяться через три недели, когда будет опубликован рейтинг за июль. В него должный войти Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, ASOS ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, nubia Red Magic 7S и Red Magic 7S Pro, которые несут на борту однокристальную систему Snapdragon 8+ Gen1.

А мы после небольшого отступления возвращаемся к нашему рейтингу. Замыкает первую пятёрку vivo X80, в то время как вторую часть рейтинга возглавив прошлогодний смартфон Xiaomi 12. К слову, его тоже позиционирует как флагманское решение.

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Десятку замыкает квартет моделей, которые были выпущены брендами, принадлежащими китайской корпорации BBK Electronics. Так, седьмое место занял vivo S15 Pro, на восьмом расположился OPPO Find X5, девятая строчка осталась за iQOO 8 Pro, а худшим из лучших в ценовой категории 450-600 долларов стал OPPO Reno 8 Pro+ с поддержкой сотовой связи пятого поколения.