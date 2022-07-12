Доминирует корпорация BBK Electronics.

3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

3060 Ti MSI за 50 тр в Регарде

3060 Ti MSI за 50 тр в Регарде

Бенчмарк AnTuTu опубликовал топ-10 смартфонов в сегментах до 300 долларов и 300-450 долларов по соотношению производительности и стоимости. В обоих случаях неожиданно лидируют модели американского бренда Motorola.

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В категории до 300 долларов первое место занимает модель Motorola Edge S30, которая смогла на несколько пунктов опередить Xiaomi Redmi Note 11T Pro. Замкнул тройку лидеров vivo iQOO Z5x, который на 30 пунктов отстал от второго места.

В первую пятёрку в сегменте до 300 долларов попали Xiaomi Redmi Note 10 Pro и vivo iQOO Neo 5 SE. Отметим, что в случае со смартфоном компании Xiaomi речь о китайской версии на базе мобильного процессора Dimensity 1100. На глобальном рынке он продаётся как POCO X3 GT.

Вторую пятёрку открыл смартфон компании OnePlus – OnePlus Ace Racing. Ему удалось обойти OPPO K9 Pro 5G и iQOO Neo 5 Vitality Edition. Замкнули десятку модели Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ и OPPO K9s с поддержкой сетей пятого поколения.

В ценовой категории 300-450 долларов первые три места тоже занимают смартфоны Motorola, Xiaomi и vivo – Moto Edge X30, Redmi K50 Gaming Edition и iQOO Neo 5 S соответственно. Вместе с ними в первой пятёрке нашлось место для realme GT Neo 3 и vivo iQOO Neo 6.

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Вторую часть рейтинга открыл realme GT Neo 2T. Следом за ним расположился Xiaomi Redmi K50. Замыкает десятку модели OnePlus Ace, Black Shark 5 и realme GT 2. Как видим, корпорация BBK, в состав которой входят компании vivo, OPPO, OnePlus и realme, имеет самое большое представительство в обоих рейтингах.