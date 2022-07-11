Южнокорейская компания Samsung выпустила программное обеспечение One UI 4.1 с операционной системой Android 12 для двух смартфонов, которые были выпущены в далёком 2019 году. Апдейт устраняет несколько десятков уязвимостей и приносит патч безопасности ОС за первый месяц лета 2022 года.
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Речь идёт о моделях Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Оба флагмана были анонсированы летом 2019 года. Они поступили в продажу с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Текущее обновление не станет последним для смартфонов, но при этом Android 13 и One UI 5 они скорее всего не получат.
Новая версия программного обеспечения рассылается пока что только в Соединённых Штатах. В списке изменений указано исправление более чем 60 уязвимостей безопасности. Также обновление устраняет баг и повышает стабильность работы системы. Номер софта – N97xU1UEU7HVF1.
Напомним, что американские Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ оборудованы процессором Snapdragon 855, выполненным по нормам 7-нанометровой технологии. Каждая модель имеет защиту от воды и пыли класса IP68, основную камеру разрешением 12 МП + 12 МП + 12 МП, 10-мегапиксельный фронтальный модуль и стереодинамики.
Стандартное издание получило аккумуляторную батарею на 3500 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой по проводу и 12-ваттной подзарядкой беспроводным путём. Экран Dynamic AMOLED имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение Full HD+.
Старшая версия оснащается 6,8-дюймовой матрицей формата QHD+. В основной камере также присутствует сенсор на 0,3 МП ToF 3D. Также Samsung Galaxy Note 10+ получил аккумулятор на 4300 мА*ч с 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядкой.