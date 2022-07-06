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Новый Lenovo Legion получит Snapdragon 8 Gen1, 50-МП камеру до 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ
Смартфон попал в базу данных TENAA.
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Компания Lenovo работает ещё над одним смартфоном Legion с флагманской аппаратной платформой, ориентированный на любителей мобильного гейминга. Коммерческое название устройства ещё не уточняется. Модельный номер – L71091. Устройство прошло сертификацию в TENAA, и уже стали известны основные технические спецификации.

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Игровой телефон будет оборудован 4-нанометровым мобильным чипсетом Snapdragon 8 Gen1, а не Snapdragon 8+ Gen1. Если верить TENAA, модель получит до 16 ГБ оперативки, в то время как ёмкость встроенного флеш-накопителя будет достигать в топовой комплектации 512 ГБ.

На лицевой панели флагмана расположится дисплей формата Full HD+ с поддержкой частоты развёртки 144 Гц или 120 Гц. Экран будет построен на базе OLED-панели размером 6,67 дюйма по диагонали с вырезом под фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев. Разрешение селфи-модуля не уточняется.

В состав основной камеры нового Lenovo Legion войдёт три модуля. Разрешение основного составит 50 МП, а параметры остальных не уточняются. Но указано, что смартфон получит поддержку записи видео в формате 8K ULTRA HD.

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Подсистема питания во флагмане будет представлена комплектной аккумуляторной батареей на 4880 мА*ч. АКБ получит поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 68 Вт. Из прочего отметим стереофонические динамики, NFC, USB-C и операционную систему Android 12. Масса составит 205 граммов, а толщина корпуса – 8 мм. В продажу смартфон поступит в серой и серебристой расцветках корпуса.

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