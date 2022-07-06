Будет также версия BMW Edition.

Компания vivo скоро представит смартфон флагманского уровня iQOO 10 Pro. У модели будет несколько особенностей, включая быструю зарядку рекордной мощности. Ожидалось, что флагман дебютирует в следующем году, но премьера состоится уже совсем скоро.

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iQOO 10 Pro получит мобильный процессор Snapdragon 8+ Gen1. Этот чип уже используется в трёх моделях Xiaomi 12S и в дуэте ASUS ROG Phone 6. 4-нанометровая однокристальная система будет дополняться 16 ГБ оперативной памяти класса LPDDR5 в максимальной комплектации. Ёмкость встроенного накопителя типа UFS 3.1 составит 512 ГБ. Будут также предусмотрены более скромные варианты – с 6-12 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ ПЗУ.

Главной фишкой смартфона станет поддержка быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Пока что рекорд – 150 Вт. Подсистема питания во флагмане будет представлена двумя аккумуляторными батареями ёмкостью по 2275 мА*ч каждая. На полному подзарядку аккумулятора будет уходить около 10 минут. При этом адаптер питания должен входить в комплект поставки. Учись, Apple.

На лицевой панели vivo iQOO 10 Pro расположится 6,78-дюймовый дисплей формата QHD+. В его основу ляжет панель на органических светодиодах производства компании Samsung, выполненная по технологии LTPO. Максимальная частота обновления изображения составит 120 Гц.

Ещё одной особенностью смартфона станет основная камера, а точнее телеобъектив. Его разрешение составит необычные 14,6 МП. Также в состав основной камеры войдёт пара 50-мегапиксельных датчиков изображения. Они будут установлены в широкоугольном и ультра-широкоугольном модулях. Разрешение камеры для селфи составит 16 МП.

vivo iQOO 10 Pro получит фирменный процессор обработки изображения V1+. Из прочих технических характеристики отметим все ключевые беспроводные интерфейсы, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее, стереодинамики и поддержку Face Unlock.

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Флагман будет доступен в модификации BMW Edition. Эта версия получит оптическую стабилизацию и зум кратностью 20x. В продажу vivo iQOO 10 Pro поступит с предустановленной прошивкой Origin нового поколения на базе операционной системы Android 12. Цена ожидается на уровне 900-1000 долларов за начальную модификацию памяти.