Смартфон появится на глобальном рынке.

Китайская компания OnePlus представит свой второй и последний флагманский смартфон в 2022 году. Он будет называться OnePlus 10T. Ни OnePlus 10, ни OnePlus 10T Pro в этом году мы не увидим. Но грядущая новинка порадует большинством технических характеристик.

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Она будет оборудована 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8+ Gen1. Всё идёт к тому, что это мобильный процессор станет главным чипом для флагманских смартфонов во второй половине 2022 года. За два дня ASUS и Xiaomi на двоих анонсировали сразу пять моделей со Snapdragon 8+ Gen1 на борту, и в ближайшее время количество телефонов увеличится ещё сильнее.

Чипсет является ускоренной версией Snapdragon 8 Gen1. Он имеет пиковую частоту 3,2 ГГц. Производительность и энергоэффективность в сравнении предшественником увеличились на 10% и 30% соответственно. В OnePlus 10T процессор будет работать в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, в то время как вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ или 256 ГБ. Тип внутреннего хранилища – UFS 3.1.

Подсистема питания в OnePlus 10T будет представлена несъёмной аккумуляторной батареей ёмкостью 4800 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит рекордные 150 Вт. Также модель обзаведётся чипом NFC, беспроводными контроллерами Wi-Fi и Bluetooth, стереодинамиками и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Сам экран будет построен на базе панели LTPO второго поколения E4 AMOLED производства компании Samsung. Диагональ составит 6,7 дюйма, разрешение – 1080p+, а максимальная частота кадров – 120 Гц

Главная претензия будет к камере грядущего флагмана, а точнее – к отсутствию телеобъектива. Разрешение основного и ультра-широкоугольного модулей составит 50 МП и 8 МП соответственно. Третьим компонентов выступит сенсор на 2 МП для размытия фона или макросъёмки. Разрешение камеры для селфи составит 16 МП.

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По данным зарубежных сетевых информаторов, OnePlus 10T будет работать на базе операционной системы Android 12, дополненной фирменной прошивкой OxygenOS 12. Это означает, что смартфон выйдет на глобальный рынок. Стоимость смартфона составит не более 600 долларов.