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ASUS ROG Phone 6 – Snapdragon 8+ Gen1, до 18 ГБ ОЗУ, 50-МП камера и защита от воды по цене от €999
Первый игровой смартфон в мире с защитой от воды.
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Накануне компания Xiaomi представила сразу три смартфона на базе мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen1, а сегодня, 5 июля, тайваньский гигант ASUS анонсировал ещё две новинки с топовой однокристальной системой Qualcomm. Речь об игровом флагмане ASUS ROG Phone 6, который доступен в двух вариантах.

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Наш герой стал первым в мире игровым смартфоном с защитой от воды. Правда она соответствует стандарту IPX4, а не IP68 или IP67. Корпус устройства изготовлен из алюминия, а спереди и сзади расположены стеклянные панели Gorilla Glass Victus и Gorilla Glass 3 соответственно. На торце установлены сенсорные триггеры, которые улучшают пользовательский опыт в играх. Причём они реагируют не только на нажатия, но и на свайпы.

В ASUS ROG Phone 6 установлен дисплей AMOLED с поддержкой частоты обновления 165 Гц. Экран имеет диагональ 6,78 дюйма и пиковую яркость 1200 нит. Производителем заявлена поддержка HDR10+. Разрешение экрана составляет 1080 x 2448 точек, а плотность пикселей – 395 ppi.

Мобильный процессор Snapdragon 8+ Gen1 дополнен 16 ГБ оперативной памяти. Одной из особенностей смартфона стала поддержка подключения накопителем NFTS. Встроенное хранилище имеет вместимость до 512 ГБ и не расширяется картами памяти.

Подсистема питания в ASUS ROG Phone 6 представлена аккумуляторной батареей на 6000 мА*ч. Она поддерживает зарядку по проводу на 65 Вт. Заявлены стандарты USB PD 3.0 и Qualcomm QC 5. Не забыла компания и об охлаждении. К смартфону можно прикупить кулер, который будет не давать процессору нагреваться. По словам производителя, после 30 минут игры в Genshin Impact частота кадров составляет 59,4 FPS, а температура – 44,2 градуса. Подключение кулера снижает температуру на 7 градусов.

Ещё одной особенностью игрового смартфона стало наличие двух портов USB-C. Это позволяет заряжать телефон и подключать другие аксессуары, включая уже упомянутый кулер. К слову, последний имеет подставку.

По камерам тут всё скромно. Разрешение основной составляет 50 МП + 13 МП + 5 МП, а фронтальной – 12 МП. Также отметим выход для наушников, Wi-Fi с поддержкой 5,8 ГГц, Bluetooth и NFC. Работает ASUS ROG Phone 6 на прошивке ROG UI, в основу которой положена операционная система Android 12.

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Стоимость смартфона составила 999 евро или 1299 евро в зависимости от модификации. Более доступна модель получила 12 ГБ оперативной памяти и логотип ROG со светодиодной подсветкой. Вариант Pro оборудован 18 ГБ ОЗУ и PAMOLED экраном, который может отображать анимации.

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