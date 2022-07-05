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В Китае за несколько часов распродали все Xiaomi 12S Ultra стоимостью $900
Но точных цифр нам, увы, не дают.
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4 июля состоялась презентация флагманского смартфона Xiaomi 12S Ultra. Это главный телефон китайской компании в 2022 году. Его оценили на уровне Xiaomi Mi 11 Ultra, и новинка стала очень популярной. Но этого стоило ожидать, учитывая статистику китайских ритейлеров ещё до официальной премьеры.

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Сразу же после презентации компания открыла приём предварительных заказов на официальном сайте. За несколько часов китайские покупатели разобрали все модификации Xiaomi 12S Ultra с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. Стоимость такой версии составляет 900 долларов.

Приём предварительных заказов продлится до 8 июля. Пока что в наличии остаются конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти. Стоимость варианта с накопителем на 256 ГБ составляет 970 долларов, а модель с 512 ГБ хранилища оценена в 1040 долларов. Поставки начнутся 9 июля. Заметим, что за пределами Китая версия Ultra нового поколения продаваться не будет. Это касается и других новинок.

Сколько всего смартфонов включает первая партия – неизвестно. Но в том, что все будут раскуплены очень быстро, никаких сомнений не было. До анонса на площадке JD было оформлено более 700 000 предварительных заказов на Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra.

Напомним, что версия Ultra оборудована основной камерой разрешением 48 МП + 48 МП + 50 МП. Модули на 48 МП не изменились в сравнении с Xiaomi Mi 11 Ultra, а вот стандартный блок в новинке существенно улучшен. В нём используется новый датчик изображения IMX989, на разработку которого потратили несколько миллионов долларов. Сенсор создан компаниями Sony и Xiaomi.

Ещё одна фишка Xiaomi 12 Ultra – оптика Leica. Также флагман получил 4-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 8+ Gen1, экран QHD+ E5 AMOLED на 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4860 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 67 Вт и 50 Вт по проводу и беспроводным путём соответственно.

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Xiaomi 12S Ultra поступит на рынок с предустановленной прошивкой MIUI 13, в основу которой положена операционная система Android 12. Компания заявила, что все покупатели получат не только смартфон. Комплект будет включать адаптер питания мощностью 67 Вт и два чехла. Один из них вы можете видеть на первой фотографии в начале новости.

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