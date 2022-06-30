И снимки с Xiaomi 12S тоже есть.

Xiaomi 12S Ultra будет представлен через четыре дня, и китайская компания продолжает подогревать интерес к своему главному флагману лета. Модель появится 4 июля вместе с Xiaomi 12S / 12S Pro. Все три смартфона предложат пользователям камеры с оптикой Leica Camera, но версия Ultra будет выделяться на фоне других новинок.

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Компания из Пекина опубликовала несколько примеров фотографий, сделанных на основную камеру Xiaomi 12S Ultra. Смартфон получит датчик изображения оптического формата 1 дюйм. Речь о матрице Sony IMX989. В сравнении с сенсором в iPhone 13 Pro Max на 12 МП площадь матрицы увеличена более чем в два с половиной раза (на 172%). Светочувствительность выросла на 76%, а скорость работы в камеры в целом будет повышена на 32,5% в сравнении со смартфоном компании Apple. По крайней мере, так заявляет Xiaomi сейчас.

В разработке Sony IMX989 участвовала и сама Xiaomi. Китайский производитель заявил, что в разработку нового датчика изображения было инвестировано примерно 15 млн долларов. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже. Также среди снимков есть кадры сделанные на Xiaomi 12S, но компания не уточняет, где какие фотографии.

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