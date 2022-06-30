Стоимость стартует с 2540 долларов.

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Японская компания Sony расширила линейку телевизоров Mini-LED. Производитель из Страны восходящего Солнца представил в рамках серии X95EK сразу три модели диагональю от 65 дюймов. Телевизоры дебютировали в Китае, где местные покупатели получат расширенную трёхлетнюю гарантию от производителя.

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Серия Sony X95EK включает модели диагональю 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов. Все построены на базе панели Mini LED формата 4K ULTRA HD. Разрешение – 3840 x 2160 пикселей, а максимальная частота кадров – 120 Гц.

Под капотом всех телевизоров установлен когнитивный процессор XR. Производитель заявляет, что новый чип Bravia в пару с другими технологиями способен обеспечить звучание и картинку высокого качества. Также на борту есть процессор на базе четырёх ядер Cortex-A73 и 4 ГБ оперативной памяти.

Для установки приложений пользователи получают встроенный флеш-накопитель ёмкостью 64 МП. Звуковая система включает два сабвуфера. Общая мощность составляет 48 Вт. Также все новинки оборудованы камерой Bravia и поддерживают управления голосовыми командами.

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Стоимость 65-дюймовой модели составила 2540 долларов. Доплатить за телевизор диагональю 75 дюймов придётся ещё около 1200 долларов. Модель с 85-дюймовым экраном японская компания оценила почти в 4800 долларов.