Премьера состоится в сентябре.

Китайская компания Xiaomi ведёт работу сразу на двумя смартфонами для любителей мобильного гейминга. Производитель из Пекина готовится анонсировать модели Black Shark 5S и Black Shark 5S Pro. Они будут отличаться флагманскими техническими, а ключевым отличием станет основная камера.

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Простой Black Shark 5S получит 64-мегапкисельный датчик изображения, тогда как версии Pro достанется матрица с разрешением 108 МП. При этом оба смартфона получат ультра-широкоугольный модуль и останутся без телеобъектива. Об оптической стабилизации изображения не сообщается.

В грядущих новинках мы увидим новый 4-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 8+ Gen1 с максимальной тактовой частотой 3,2 ГГц. Дебют мобильного процессора ожидается уже в начале следующей недели в смартфонах Xiaomi 12S. Их презентация состоится 4 июля 2022 года.

Общие технические характеристики Black Shark 5S и Black Shark 5S Pro включают 144-герцевый дисплей на органических светодиодах формата Full HD+ и наличие механических триггеров на правом торце корпуса для более удобного управления в мобильных играх. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4790 мА*ч в каждом смартфоне, а ёмкость быстрой зарядки по проводу – 120 Вт.

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Презентация Black Shark 5S и Black Shark 5S Pro состоится в начале осени нынешнего года. Игровые флагманы появятся на рынке с предустановленной оболочкой Joy UI 13, которая является аналогом MIUI 13. Программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 12. Стоимость смартфонов пока что не уточняется. Напомним, что Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro сейчас в Европе можно приобрести за 500 евро и 600 евро соответственно.