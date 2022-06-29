Продажи смартфонов стоимостью от $1000 взлетели на 164%.

Компания Apple уже давно лидирует в сегменте флагманских смартфонов без шансов для конкурентов. По итогам первого квартала 2022 года в пятёрку самым продаваемых моделей вошло сразу четыре телефона производителя из Купертино. Причём три из них были анонсированы в прошлом году.

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Аналитическая компания Counterpoint называет премиальным сегмент от 400 долларов. Почти каждый четвёртый проданный смартфон с января по март включительно – это iPhone 13. Обычная модель 13-й серии смогла завоевать 23% рынка.

Это больше суммарной доли версий Pro и Pro Max, которые расположились на второй и третьей строчке соответственно. Вариант Pro Max имеет долю 13%, а простая версия Pro – 9%. Четвёртый и последний смартфон компании Apple в топ-5 – это прошлогодний iPhone 12. Он занял 8% рынка.

С большим отставанием даже от четвёртого места идёт флагман южнокорейской компании Samsung, а именно Galaxy 22 Ultra. Самый дорогой смартфон производителя в 2022 году занял только 3% в ценовом сегменте от 400 долларов, то есть оказался примерно в четыре раза менее популярным, чем самый дорогой флагман Apple.

Суммарная доля моделей Apple в ценовой категории от 400 долларов составила 62%, Samsung – 16%, а OPPO – 5%. Apple и OPPO увеличили своё присутствие на 5% и 1% соответственно в сравнении с первым кварталом прошлого года, а вот доля Samsung сократилась на 2%. Huawei потеряла 6% рынка, а Xiaomi и vivo остались при своём – 4% и 3% соответственно.

Также отметим, что существенно во втором квартале этого года выросли продажи смартфонов стоимостью от 1000 долларов – на 164% в годовом исчислении. На 4% больше пользователи покупатели модели в сегменте 600-799 долларов. А вот ценовые категории 400-599 долларов и 800-999 долларов существенно сократились – на 50% и 32% соответственно в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Отметим, что iPhone 13 – это также самый продаваемый смартфон в мире в начале второго квартала этого года. В апреле на него пришлось 5,5% всех продаж. Следом идут iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro. Они заняли 3,4% и 1,8% рынка соответственно. Доля iPhone 12 составила 1,6%.

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Модель Samsung Galaxy S22 Ultra пользовалась популярностью только у 1,5% покупателей. Samsung Galaxy A13, Galaxy A03 Core и iPhone SE 2022 заняли по 1,4% рынка. Доля Samsung Galaxy A53 с поддержкой сетей 5G и Xiaomi Redmi Note 11E составила по 1,3%.