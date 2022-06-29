Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 подорожают на 30-80 евро в сравнении с Galaxy Watch 4
И появится версия Pro вместо Classic.
анонсы и реклама
<b>3050 Gigabyte Gaming дешевле 30 тр</b>
3060 Gigabyte за 40 тр - смотри
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ!
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
3 крутых RTX 3070 Ti дешевле 80 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

Южнокорейская компания Samsung этим летом представит умные часы нового поколения. Производитель предложит покупателям модель Samsung Galaxy Watch 5 в трёх исполнениях, а стоимость в сравнении с гаджетом нынешнего поколения увеличится на 30-80 евро.

реклама

Информацией о ценах для европейского рынка поделился известный сетевой информатор Роланд Квандт. По его данным, обычные часы Galaxy Watch 5 с 40-миллиметровым дисплеем будут стоить 300 евро в модификации с Bluetooth и 350 евро с поддержкой сотовой связи LTE. Это в обоих случаях на 30 евро дороже, чем стоили на старте продаж Galaxy Watch 4.

Вторая новинка – Samsung Galaxy Watch 5 с 44-миллиметровым дисплеем. Они тоже будут доступны с поддержкой сотовой связи LTE и без. Стоимость в официальной рознице в Европе составит 350 евро и 400 евро соответственно. В сравнении с Galaxy Watch 4 40mm цена увеличится на 50 евро.

Наконец, третья модель – Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Продвинутая версия будет самой дорогой в новом поколении и предложит пользователям 45-миллиметровым экран. Цена Bluetooth-варианта составит 490 евро. Модификация с поддержкой LTE обойдётся в 540 евро.

анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3070 Ti Gigabyte Gaming - 60 тр, успей
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Версия Pro заменит собой классическое издание Samsung Galaxy Watch 4 Classic, стоимость которого составляет 400 евро и 460 евро в конфигурациях с Bluetooth и LTE соответственно. Таким образом, доплатить придётся 80 евро вне зависимости от наличия модема LTE.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

23 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI 4.1 с ОС Android 12
Samsung запустит производство MicroLED-телевизоров с LTPS TFT-транзисторами
Смартфон Samsung Galaxy A23 5G будет основан на SoC Snapdragon 695
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AliExpress вернул россиянам возможность экономить
73
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
1
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
18
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
100
NVIDIA остановила производство флагмана GeForce RTX 3080@12Гб на фоне выхода серии GeForce RTX 4000
5
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
19
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
12
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
13
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
15
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
9
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
19
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решений", в первый же день саммита НАТО
88
Что будет с курсом Биткоина в 2022 году – аналитики Forklog ожидают подорожания криптовалюты
4
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – 5.5 ГГц, DDR5-6000 и 35% рост fps
12
Космический телескоп NASA James Webb приступил к сбору первых научных данных
+
В Узбекистане победителям IT-конкурса вручили сумку для ноутбука, сетевой фильтр и клавиатуру
21
В сеть попали изображения видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition
6
Доступна новая версия Android 13 Beta 3.3
+
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
94
MSI представила жидкостные процессорные системы охлаждения начального уровня
+

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
15
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
69
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
69
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
56

Сейчас обсуждают

Нешешбек
14:49
И взмолился в своей молитве Шеша к Аллаху, а он ему - ты пьёшь, куришь, обманываешь людей, живешь в свинарнике, поэтому твой путь лежит только в Джаханнам, абы грешен ты и пребывать будешь там вечно ...
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
smash526
14:48
Спасибо, интересно было почитать
Виталик Бутерин раскрыл содержание личного походного чемоданчика – подштанники и тест на COVID-19
felsher 03
14:47
даже не с 1660? а работа точно не "унылая"...))
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
Андрей Маликов
14:43
ты зашёл на аналог Озона в РФ и удивляешься, в норм магазины зайди типо microcenter (аналог днс в РФ) под ай-пи США, там каждый месяц распродажи: 12600k box = 200 долларов, 11700k box = 200 долларов ...
Intel снизила официальную стоимость процессоров Alder Lake на 10% - назревает ценовая война с AMD
Маша Фролова
14:41
Уже этой осенью такой и будет распедерация как на этих красивых картинках))))))
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
Маша Фролова
14:40
Russisches Schwein)) Ты не забыл, что свинья здесь ты))?
В России официально легализован параллельный импорт, президент подписал закон
Oleksiy Arestovych
14:38
К зиме все решится, глядишь и 3-я мировая начнется, ну то есть полноценно, она в принципе уже идет.
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
Людмила Чумак
14:34
Чел компы не берут - из -за ее... майнеров и жадной nvidia - пока корпорация варила прибыль на них, за 10 лет куча типов отказались от ПК в пользу приставок и сматфонов - сейчас они срочно выпустили G...
Intel снизила официальную стоимость процессоров Alder Lake на 10% - назревает ценовая война с AMD
Иван Романов
14:28
Что за площадка хоть подскажи
AliExpress вернул россиянам возможность экономить
felsher 03
14:27
С одной стороны это хорошо, что читописца осудят - будет прецедент. С другой - за танчики судить стремно, и чувак молодец.))
Продавцу читов для World of Tanks из Екатеринбурга грозит пять лет колонии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем