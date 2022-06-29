И появится версия Pro вместо Classic.

Южнокорейская компания Samsung этим летом представит умные часы нового поколения. Производитель предложит покупателям модель Samsung Galaxy Watch 5 в трёх исполнениях, а стоимость в сравнении с гаджетом нынешнего поколения увеличится на 30-80 евро.

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Информацией о ценах для европейского рынка поделился известный сетевой информатор Роланд Квандт. По его данным, обычные часы Galaxy Watch 5 с 40-миллиметровым дисплеем будут стоить 300 евро в модификации с Bluetooth и 350 евро с поддержкой сотовой связи LTE. Это в обоих случаях на 30 евро дороже, чем стоили на старте продаж Galaxy Watch 4.

Вторая новинка – Samsung Galaxy Watch 5 с 44-миллиметровым дисплеем. Они тоже будут доступны с поддержкой сотовой связи LTE и без. Стоимость в официальной рознице в Европе составит 350 евро и 400 евро соответственно. В сравнении с Galaxy Watch 4 40mm цена увеличится на 50 евро.

Наконец, третья модель – Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Продвинутая версия будет самой дорогой в новом поколении и предложит пользователям 45-миллиметровым экран. Цена Bluetooth-варианта составит 490 евро. Модификация с поддержкой LTE обойдётся в 540 евро.

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Версия Pro заменит собой классическое издание Samsung Galaxy Watch 4 Classic, стоимость которого составляет 400 евро и 460 евро в конфигурациях с Bluetooth и LTE соответственно. Таким образом, доплатить придётся 80 евро вне зависимости от наличия модема LTE.