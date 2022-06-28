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realme Narzo 50 с 50-МП камерой и 120-Гц дисплеем появился в России по цене 19 990 рублей
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Китайская компания realme представила в России новый смартфон среднебюджетного уровня. Модель называется realme Narzo 50. В течение месяца она будет доступна на российском рынке по сниженной цене и с подарком в виде полностью беспроводных наушников.

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realme Narzo 50 существует в двух вариантах: с поддержкой 4G и 5G. Увы, в Россию приехала более скромная модель. 4G-вариант лишён не только возможности работать в сетях пятого поколения. Он получил более скромный мобильный процессор и остался без стереофонических динамиков.

В новинке установлена 12-нанометровая однокристальная система Helio G96 с пиковой частотой 2,05 ГГц. Графическая подсистема представлена ускорителем Mali-G57 MC2. Российский вариант смартфона оснащается 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Причём это топовая конфигурация.

На лицевой стороне realme Narzo 50 установлена фронтальная камера разрешением 16 МП. Она расположилась в вырезе IPS-дисплея. Жидкокристаллическая матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц. Формат – Full HD+. Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма.

На тыльной панели новинки расположился блок с тройной основной камерой. Набор сенсоров не самый привлекательный – два вспомогательных для размытия фона и макросъёмки по 2 МП и главный на 50 МП. Снимать видео можно сразу в 120 FPS, но только в формате Full HD.

За автономность realme Narzo 50 отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки равна 33 Вт. Новинка не имеет чипа NFC, что является одним из недостатков. Работает она под управлением проприетарного программного обеспечения realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. Из прочего отметим Wi-Fi, USB-C, Bluetooth и выход для подключения наушников по проводу.

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На старте продаж купить realme Narzo 50 в России можно за 19 990 рублей. При этом первые покупатели получат в подарок фирменные полностью беспроводные наушники realme Buds Air 2, которые в официальной рознице стоят 5000 рублей. Специальное предложение действует до 27 июля 2022 года. Напомним, что смартфон дебютировал в конце зимы в Индии, где в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти его оценили примерно в 11 000 рублей.

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