Презентация смартфона состоится в июле.

Китайская компания Xiaomi в следующем месяцев должна провести самую большую свою презентацию в 2022 году. Одной из предстоящих новинок является Lite-версия нового поколения флагманов Xiaomi 12. На просторах всемирной паутины были опубликованы новые изображения будущего смартфона.

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В Xiaomi 12 Lite будет установлен 6,55-дюймовый дисплей. В его основу ляжет активная матрица на органических светодиодах с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана составит 1080 точек по узкой стороне. На кадрах может видеть, что вверху по центру дисплея располагается отверстие для фронтальной камеры. Разрешение не уточняется.

Основная камера представлена тремя оптическими модулями и имеет дизайн в стиле других смартфонов Xiaomi 12. Однако, она получит сенсор на 108 МП, чем не может похвастаться ни стандартное издание, ни версия Pro. Параметры двух других модулей не уточняется, но точно известно, что версия Lite останется без телеобъектива.

Сердцем Xiaomi 12 Lite станет 6-нанометровая однокристальная система Snapdragon 778G, от которой пользователи уже начинают понемногу уставать. Также отметим поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 67 Вт и прошивку MIUI 13 сразу из коробки и операционную систему Android 12 в основе фирменного программного обеспечения.

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Дата анонса смартфона пока что не уточняется. Модель выйдет сразу на глобальном рынке вместе с Xiaomi 12T / 12T Pro и Xiaomi 12 Ultra. О ценах пока что информации нет.