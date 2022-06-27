Премьера состоится 4 июля 2022 года.

4 июля китайская компания Huawei представит смартфоны среднего уровня серии nova нового поколения. Нас ждёт две новинки – Huawei nova 10 и nova 10 Pro. О ценах пока информации нет, но все технические характеристики уже известны.

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Смартфоны будут отличаться друг от друга несильно. Оба получат 6-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 778G, но без поддержки сотовой связи пятого поколения в связи санкциями, которые никуда не делись за три года. В обоих случаях мобильный процессор будет работать в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость внутреннего хранилища в зависимости от комплектации составит 128 ГБ либо 256 ГБ.

В Huawei nova 10 и nova 10 Pro получат панели на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. При этом в стандартном издании будет использоваться матрица с разрешением 1080p и центральным отверстием для одинарной фронтальной камеры. В свою очередь версия Pro обзаведётся экраном 1200p с овальным отверстием для двойной камеры в левом верхнем углу.

Разрешение основной камеры в каждом смартфоне составит 50 МП + 8 МП + 2 МП. Обе модели останутся без телеобъектива. Об оптической стабилизации изображения информации нет. На лицевой стороне nova 10 расположится фронтальная 60-мегапиксельная камера. У версии Pro ей компанию составит модуль на 8 МП с ультра-широкоугольной оптикой.

Huawei nova 10 Pro станет очередным смартфоном китайской компании с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Ёмкость встроенной батареи составит 4400 мА*ч. Что до обычной версии, тут пользователей ждёт даунгрейд по всем фронтам. Мощность подзарядки будет уменьшена до 66 Вт, а ёмкость аккумулятора – до 4000 мА*ч.

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Из прочего отметим операционную систему HarmonyOS 2.0 сразу из коробки, отсутствие сервисов Google как в китайской версии, так и в глобальной, а также NFC, Bluetooth, Wi-Fi и стереозвук. В продаже смартфоны появятся в чёрной, серебристой, фиолетовой и зелёной расцветках корпуса.