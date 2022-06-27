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23 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI 4.1 с ОС Android 12
Для одной модели обновление стало первым.
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Мы не подводили итогов обновления смартфонов компании Samsung за позапрошлую неделю, поэтому данный материал затронет сразу 14 дней. В течение последних двух недель южнокорейский производитель обновил почти две дюжины моделей в разных регионах, включая Европу. Несмотря на то, что компания не продаёт смартфоны в России, апдейт стал доступен для одной модели.

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Речь идёт о бюджетном устройстве Samsung Galaxy M33. Номер программного обеспечения – M336BXXU2AVF2. В Европе новую версию оболочки получило ещё четыре модели среднего уровня, а именно Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A52s с поддержкой 5G, Samsung Galaxy Note 10 Lite и Samsung Galaxy M23. Номера ПО – A715FXXS8CVF2, A528BXXS1CVF1, N770FXXU8GVF2 и M236BXXU1AVF1 соответственно.

Также компания из Южной Кореи выпустила свежую версию прошивки One UI 4.1 для флагманской модели нынешнего поколения Samsung Galaxy Fold 3 и для оригинального складного смартфона Samsung Galaxy Flip, который был представлен в 2020 году. Первый получил апдейт F926BXXS1CVEE, а второй – F700FXXU8GVF3.

Сразу для девяти устройств вышла прошивка в Соединённых Штатах. Установить новую версию программного обеспечения смогли владельцы флагманских смартфонов семейств Samsung Galaxy S20 (включая версию Fan Edition с поддержкой 5G), Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy Note 20.

В остальных регионах обновление оболочки вышло для Samsung Galaxy Flip 3, Galaxy F41 (Южная Америка), Galaxy S20 FE без поддержки сетей 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy A12 и Galaxy A32 5G (Азия / Австралия). Апдейт устраняет уязвимости и приносит патч безопасности за июнь 2022 года.

В случае с Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra компания не ограничилась добавлением патча безопасности операционной системы. Обновление повысило качество работы основной камеры. Также производитель улучшил камеры в Samsung Galaxy Fold 3, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Flip 3.

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Ещё одна модель получила прошивку One UI 4.1 впервые. Речь идёт о смартфоне начального уровня Samsung Galaxy A13. Апдейт принёс также операционную систему Android 12 и заплатку безопасности за май нынешнего года. Пока что обновление доступно в Соединённых Штатах.

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