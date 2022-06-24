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Huawei nova 10 получит камеры на 60 МП и 50 МП, изогнутый дисплей и знакомый дизайн
Смартфон будет представлен 4 июля.
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Китайская компания Huawei скоро представит новый смартфон серии nova. Так, в первых числах следующего месяца дебютирует модель среднего уровня десятого поколения. Хотя ещё четыре года назад производитель выпустил линейку nova 3. Через две недели нам точно покажут Huawei nova 10. Будут ли представлены версии Lite, Pro или Pro+, пока что не уточняется.

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Зато стали известны почти все ключевые технические характеристики стандартного издания 10-й серии. Huawei nova 10 будет оснащаться изогнутым по краям дисплеем формата Full HD+. Его диагональ составит 6,7 дюйма. На просторах всемирной паутины уже есть реальные фотографии смартфона, но лицевую сторону на них не показали – только камеру и правый торец.

Одной из основных фишек предстоящей новинки будет фронтальная камера. Её разрешение составит рекордные 60 МП. Заметим, что фронтальные 60-мегапиксельные модули активно использует компания Motorola. В основной камере смартфона будет установлено три датчика изображения, но информация есть только о главном. Его разрешение составит 50 МП. Раскладка пикселей – Red-Yellow-Yellow-Blue (как во флагманах Huawei P).

Сердцем Huawei nova 10 станет мобильный процессор Qualcomm, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Сейчас чипы Snapdragon топового уровня все оснащены 5G-модемом, но для грядущей новинки будет сделано исключение. Возможно, она будет оборудована 4G-версией нового 5-нанометрового чипа Snapdragon 7 Gen1. Однокристальная система выдаёт результаты в тестах на производительность на уровне Snapdragon 778G.

Также известно, что Huawei nova 10 будет работать под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Не исключено, что смартфон получит сразу новую версию программного обеспечения HarmonyOS 3.0. Из прочего отметим стереофонические динамики, чип NFC, контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, GPS и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

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В продажу модель поступит в чёрной и серебристой расцветках корпуса. Естественно, без сервисов Google. Глобальная версия Huawei nova 10 тоже останется без Google Mobile Services, однако программной основной выступит фирменная прошивка EMUI 12 с операционной системой Android вместо HarmonyOS. Официальная презентация состоится 4 июля 2022 года. О цене пока что информации нет.

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#huawei
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