Смартфон будет представлен 4 июля.

Китайская компания Huawei скоро представит новый смартфон серии nova. Так, в первых числах следующего месяца дебютирует модель среднего уровня десятого поколения. Хотя ещё четыре года назад производитель выпустил линейку nova 3. Через две недели нам точно покажут Huawei nova 10. Будут ли представлены версии Lite, Pro или Pro+, пока что не уточняется.

реклама

Зато стали известны почти все ключевые технические характеристики стандартного издания 10-й серии. Huawei nova 10 будет оснащаться изогнутым по краям дисплеем формата Full HD+. Его диагональ составит 6,7 дюйма. На просторах всемирной паутины уже есть реальные фотографии смартфона, но лицевую сторону на них не показали – только камеру и правый торец.

Одной из основных фишек предстоящей новинки будет фронтальная камера. Её разрешение составит рекордные 60 МП. Заметим, что фронтальные 60-мегапиксельные модули активно использует компания Motorola. В основной камере смартфона будет установлено три датчика изображения, но информация есть только о главном. Его разрешение составит 50 МП. Раскладка пикселей – Red-Yellow-Yellow-Blue (как во флагманах Huawei P).

Сердцем Huawei nova 10 станет мобильный процессор Qualcomm, но без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Сейчас чипы Snapdragon топового уровня все оснащены 5G-модемом, но для грядущей новинки будет сделано исключение. Возможно, она будет оборудована 4G-версией нового 5-нанометрового чипа Snapdragon 7 Gen1. Однокристальная система выдаёт результаты в тестах на производительность на уровне Snapdragon 778G.

Также известно, что Huawei nova 10 будет работать под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Не исключено, что смартфон получит сразу новую версию программного обеспечения HarmonyOS 3.0. Из прочего отметим стереофонические динамики, чип NFC, контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, GPS и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ RTX 3050 за 25тр в Регарде -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3080 - 90 тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

В продажу модель поступит в чёрной и серебристой расцветках корпуса. Естественно, без сервисов Google. Глобальная версия Huawei nova 10 тоже останется без Google Mobile Services, однако программной основной выступит фирменная прошивка EMUI 12 с операционной системой Android вместо HarmonyOS. Официальная презентация состоится 4 июля 2022 года. О цене пока что информации нет.