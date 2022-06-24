Стоимость пока что не уточняется.

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Китайская компания Huawei представила в Европе новый смартфон среднебюджетного уровня. Судя по техническим параметрам модель под названием Huawei nova Y90 попытается навязать конкуренцию Xiaomi Redmi Note 11, который находится на рынке уже относительно давно.

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Huawei nova Y90, как и его оппонент, оборудован 6-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 680. Однокристальная система не поддерживает сетей пятого поколения. Он имеет ядра Kryo 265 с пиковой частотой 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Платформа дополняется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти без возможности расширения картами microSD.

На лицевой стороне новинки установлена 90-герцевая панель диагональю 6,7 дюйма на базе жидкокристаллической матрицы формата Full HD+. В Xiaomi Redmi Note 11 используется 6,43-дюймовый экран формата FHD+ на 90 Гц, но с панелью AMOLD в основе.

Герой заметки получил тройную основную камеру разрешением 50 МП + 2 МП + 2 МП. И это ключевой недостаток перед конкурентом, поскольку новинка не может похвастаться ультра-широкоугольной камерой. Разрешение селфи модуля составляет 8 МП.

Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 40 Вт. За полчаса АКБ можно зарядить на 50%. Из прочего отметим выход для проводных наушников, сенсор для сканирования отпечатков пальцев на правом торце, NFC, а также беспроводные контроллеры Wi-Fi и Bluetooth. У Redmi Note 11 есть ещё стереофонические динамики, радиоприёмник и инфракрасный порт, но при этом мощность быстрой зарядки снижена до 33 Вт.

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Huawei nova Y90 доступен в цветах Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green и Midnight Black. Стоимость смартфона в Европе пока что не раскрывается. Он поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и программным обеспечением EMUI 12. Xiaomi Redmi Note 11 в максимальной модификации оснащается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Цена в Европе составляет 230 евро.