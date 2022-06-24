Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Xiaomi POCO X4 GT - Dimensity 8100, 5080 мА*ч и Android 12 с MIUI 13 за 300 евро
Продажи начнутся 27 июня 2022 года.
анонсы и реклама
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Компания Xiaomi представила смартфон POCO X4 GT. Это модель среднего уровня с мобильным процессором MediaTek. Новинка будет претендовать на роль одного из самых популярных смартфонов на Android в своём ценовом сегменте.

реклама

Модель оборудована 144-герцевой жидкокристаллической панелью формата Full HD+. Дисплей имеет размер 6,6 дюйма по диагонали. Габариты корпуса в смартфоне составили 163,6 х 74,3 х 8,9 мм при массе 200 граммов.

Xiaomi POCO X4 GT работает под управлением однокристальной системы Dimensity 8100. Мобильный процессор выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и является самым производительным чипом среднего уровня по версии AnTuTu. Мобильная платформа дополняется 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Базовый вариант получит накопитель вместимостью 128 ГБ. Топовая версия предлагает покупателем постоянное запоминающее устройств ёмкостью 256 ГБ.

Разрешение основной камеры в POCO X4 GT составляет 64 МП + 8 МП + 2 МП. Второй модуль имеет ультра-широкоугольную оптику с углом захвата изображения 120 градусов. Новинка стала первым смартфоном за четыре года существования бренда POCO, который получил систему оптической стабилизации изображения. Камера для селфи построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Она поддерживает технологию распознавания лиц.

Ёмкость встроенной батареи в новинке составила 5080 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. На борту также нашлось место стереофоническим динамикам, выходу для подключения проводных наушников, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и инфракрасному излучателю.

Xiaomi POCO X4 GT работает под управлением операционной системы Android 12, которая дополняется фирменным программным обеспечением MIUI 13. Также отметим стекло Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне, возможность снимать видео в формате 4K ULTRA, но только с частотой кадров 30 FPS, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку Dolby Vision и защиту от брызг.

Заплатить за новинку придётся минимум 380 евро. Именно столько стоит версия с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Купить Xiaomi POCO X4 GT с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ можно будет за 430 евро.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3050 за 25тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Правда, первые покупатели получат достойную скидку. Старт продаж смартфона запланирован на 27 июня 2022 года. При покупке новинки до 7 июля 2022 года предусмотрена скидка в размере 80 евро вне зависимости от модификации. Таким образом, базовый вариант обойдётся в 300 евро, а топовый будет стоить 350 евро. О продажах в России будет объявлено дополнительно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Poco X4 GT с чипсетом Dimensity 8100 выходит на мировой рынок 4 июля по цене от 379 евро
Xiaomi 12 Ultra на Snapdragon 8+ Gen 1 могут выпустить 5 июля
Xiaomi POCO F4 - Snapdragon 870, 64-МП камера с OIS и Android 12 за 350 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне больше не смогут получать обновления Windows
96
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
24
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070Ti/GeForce RTX 3080Ti в магазинах РФ вернулись к рекомендованным
25
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
65
58 смартфонов Samsung получат прошивку One UI 5.0 на ОС Android 13
+
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
33
Скорость интерфейса PCI Express 7.0 достигнет 128 ГТ/с
3
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
5
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
14
Valve на фоне недовольства пользователей всё же выпустила первое за долгое время обновление Team Fortress 2
1
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
21
Майнеры избавляются от видеокарт – в ход пошли неисправные и подгорелые флагманы NVIDIA
7
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ может прекратить своё существование – доходность упала в 6 раз
8
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
29
Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
+
AMD опубликовала исходный код FSR 2.0 и перечислила новые игры с поддержкой технологии
6
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
47
Samsung оштрафована на 14 миллионов долларов за заявление о водонепроницаемости телефонов Galaxy
3
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
13
Процессоры Intel дешевеют в российских магазинах – Core i9-12900KF скинул 37% за 1.5 месяца
12

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
36
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
129
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
8
Как купить видеокарту "с рук" правильно
99
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
24
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
34
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
4

Сейчас обсуждают

Джанболатов Шамиль
13:59
Возможно
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
Эовейн Триада
13:58
Да пора уже такое делать, думаю тут бы фанаты брали за почти любые деньги, даже говоря, что без кондёра невозможно ПК пользоваться, а в играх фризы из-за низкого fps.
Инсайдер показал рендеры RTX 4090 Ti — система охлаждения занимает больше 3-х слотов
Джанболатов Шамиль
13:57
Ну, у меня часто нет времени или сил для уборки, робота-пылесоса нет. Хотя, учитывая, что мой компьютер имеет пылевые сетки на блоке питания, спереди и сверху, то расположение на полу, возможно было б...
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
Эовейн Триада
13:57
Похуже, но достаточно, зато никаких проблем от воды.
Инсайдер показал рендеры RTX 4090 Ti — система охлаждения занимает больше 3-х слотов
BarDuck
13:57
Пора бы выпускать корпуса со встроенным кондиционером
Инсайдер показал рендеры RTX 4090 Ti — система охлаждения занимает больше 3-х слотов
mistergrim
13:57
Ящетаю, зелот уже лучше ничего не родит. Это просто шедевр. Ну и комментаторы под стать.
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
Андрей Глушко
13:55
Не надейся. Мне вон только вчера очередное обновление прилетело. Не отключат они их(
Россияне больше не смогут получать обновления Windows
Madarator
13:54
Спасибо за рекомендацию, следующий по плану обзор на 48 часов: мне он тоже пришелся по душе.
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
Джанболатов Шамиль
13:53
Думал поставить корпус на самый верх довольно высокого стеллажа, для уменьшения шума, возможного. Но если компьютер загорится, то натяжной потолок вспыхнет как спичка.
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
Джанболатов Шамиль
13:51
Лично я собираюсь убрать корпус подальше - за массивный шкафом с одеждой, между ним и стеной примерно 23 см. Думаю убрать верхние вентиляторы и пылевую сетку - чтобы горячий воздух сам поднимался ввер...
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем