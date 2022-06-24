Продажи начнутся 27 июня 2022 года.

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Компания Xiaomi представила смартфон POCO X4 GT. Это модель среднего уровня с мобильным процессором MediaTek. Новинка будет претендовать на роль одного из самых популярных смартфонов на Android в своём ценовом сегменте.

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Модель оборудована 144-герцевой жидкокристаллической панелью формата Full HD+. Дисплей имеет размер 6,6 дюйма по диагонали. Габариты корпуса в смартфоне составили 163,6 х 74,3 х 8,9 мм при массе 200 граммов.

Xiaomi POCO X4 GT работает под управлением однокристальной системы Dimensity 8100. Мобильный процессор выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и является самым производительным чипом среднего уровня по версии AnTuTu. Мобильная платформа дополняется 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Базовый вариант получит накопитель вместимостью 128 ГБ. Топовая версия предлагает покупателем постоянное запоминающее устройств ёмкостью 256 ГБ.

Разрешение основной камеры в POCO X4 GT составляет 64 МП + 8 МП + 2 МП. Второй модуль имеет ультра-широкоугольную оптику с углом захвата изображения 120 градусов. Новинка стала первым смартфоном за четыре года существования бренда POCO, который получил систему оптической стабилизации изображения. Камера для селфи построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Она поддерживает технологию распознавания лиц.

Ёмкость встроенной батареи в новинке составила 5080 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. На борту также нашлось место стереофоническим динамикам, выходу для подключения проводных наушников, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и инфракрасному излучателю.

Xiaomi POCO X4 GT работает под управлением операционной системы Android 12, которая дополняется фирменным программным обеспечением MIUI 13. Также отметим стекло Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне, возможность снимать видео в формате 4K ULTRA, но только с частотой кадров 30 FPS, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку Dolby Vision и защиту от брызг.

Заплатить за новинку придётся минимум 380 евро. Именно столько стоит версия с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Купить Xiaomi POCO X4 GT с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ можно будет за 430 евро.

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Правда, первые покупатели получат достойную скидку. Старт продаж смартфона запланирован на 27 июня 2022 года. При покупке новинки до 7 июля 2022 года предусмотрена скидка в размере 80 евро вне зависимости от модификации. Таким образом, базовый вариант обойдётся в 300 евро, а топовый будет стоить 350 евро. О продажах в России будет объявлено дополнительно.