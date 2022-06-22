Смартфон протестировали в Genshin Impact.

Похоже, китайской компании Xiaomi скоро придётся оправдываться за производительность игрового смартфона POCO F4 GT. Модель оборудована флагманским процессором Qualcomm, но свою основную работу выполняет не лучшим образом.

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Как мы отметили, наш герой – это геймерское устройство. POCO F4 GT – это глобальная версия китайского Redmi K50 Gaming Edition. Смартфон был протестирован в игре Genshin Impact. Причём для испытания была выбрана топовая версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ.

В ходе теста блогер играл на смартфоне в течение 10 минут на максимальных настройках графики. Xiaomi POCO F4 GT в среднем выдавал менее 39 FPS при том, что температура корпуса выросла до 43,6 градуса. Что интересно, даже прошлогодний POCO F3 по части кадровой частоты показал себя лучше – 46,5 FPS в среднем. Правда, он нагрелся до 45,6 градуса. Это объясняется тем, что в смартфоне нового поколения используется более эффективная система охлаждения.

В тесте также приняли участие Samsung Galaxy S21 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra. Версии на Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen1 расположились между POCO F3 и POCO F4 GT, а вот модификации с фирменными процессорами Exynos 2100 и Exynos 2200 оказались даже хуже, чем POC F4 GT.

Лучше, чем POCO F3 себя проявились iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Redmi K50 Pro, iPad Air 2022, Xiaomi Redmi K50, iPhone SE 2022 и iPad Mini 6. Последний выдал в среднем частоту кадров 59,3 FPS при нагреве 41,1 градуса. Планшет компании Apple оказался одновременно и самым холодным, и лучшим с точки зрения кадровой частоты.

Самый низкий уровень FPS продемонстрировал Samsung Galaxy S22 Ultra на базе мобильного процессора Exynos 2200. Он выдал только 38,4 к/сек. Худшим с точки зрения нагрева оказался Samsung Galaxy S21 Ultra на чипе Snapdragon 888. Он разогрелся до 47 градусов.

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И в завершение вернёмся к Xiaomi POCO F4 GT. Он оборудован однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1 и 120-герцевым дисплеем OLED. В POCO F3 тоже используется 120-герцевая панель, но сердцем смартфона выступает скромный мобильный процессор Snapdragon 870. Кроме того, игровой флагман стоит более чем вдвое дороже (говорим об официальной цене), чем модель 2021 года выпуска – 75 990 рублей против 35 990 рублей в топовой модификации памяти.