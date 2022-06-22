Через месяц он будет стоить $500.

Nothing Phone (1) станет первым смартфоном компании Nothing, которую в прошлом году основал Карл Пей, бывший генеральный директор OnePlus. Официальная презентация состоится примерно через два месяца, но известный блогер Маркес Браунли уже опубликовал обзор устройства. Кроме того, стартовал аукцион, на котором можно купить сотню смартфонов. Правда, стоимость сильно завышена.

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Начнём с внешнего вида. Модель имеет скошенные края, как в iPhone 13 и плоский дисплей. В левом верхнем углу находится отверстие, в котором располагается фронтальная камера. Задник в Nothing Phone (1) прозрачный. Правда, пока что непонятно, все ли модели смогут похвастаться такой фишкой, либо будет ограниченная партия. Главная особенность задней стороны заключается в наличии диодных вставок, которые можно настраивать самому.

Первую партию, состоящую из сотни телефонов, продают на аукционе StockX. Стоимость уже достигла 2703 долларов. Правда, через месяц все желающие (или не все) смогут купить Nothing Phone (1) в несколько раз дешевле. Ожидается, что рекомендованная цена смартфона составит около 500 долларов. При этом продавать модель будут не во всех регионах, но Европа в их число входит.

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Технические характеристики Nothing Phone (1) пока что не уточняются. По слухам, смартфон будет работать под управлением новой однокристальной системы среднего уровня Snapdragon 7 Gen1 производства компании Qualcomm. Мобильный процессор выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и демонстрирует в бенчмарках производительность на уровне 6-нанометрового Snapdragon 778G.