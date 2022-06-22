Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Nothing Phone (1) продают за $2700 на аукционе
Через месяц он будет стоить $500.
анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ

Nothing Phone (1) станет первым смартфоном компании Nothing, которую в прошлом году основал Карл Пей, бывший генеральный директор OnePlus. Официальная презентация состоится примерно через два месяца, но известный блогер Маркес Браунли уже опубликовал обзор устройства. Кроме того, стартовал аукцион, на котором можно купить сотню смартфонов. Правда, стоимость сильно завышена.

реклама

Начнём с внешнего вида. Модель имеет скошенные края, как в iPhone 13 и плоский дисплей. В левом верхнем углу находится отверстие, в котором располагается фронтальная камера. Задник в Nothing Phone (1) прозрачный. Правда, пока что непонятно, все ли модели смогут похвастаться такой фишкой, либо будет ограниченная партия. Главная особенность задней стороны заключается в наличии диодных вставок, которые можно настраивать самому.

Первую партию, состоящую из сотни телефонов, продают на аукционе StockX. Стоимость уже достигла 2703 долларов. Правда, через месяц все желающие (или не все) смогут купить Nothing Phone (1) в несколько раз дешевле. Ожидается, что рекомендованная цена смартфона составит около 500 долларов. При этом продавать модель будут не во всех регионах, но Европа в их число входит.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Технические характеристики Nothing Phone (1) пока что не уточняются. По слухам, смартфон будет работать под управлением новой однокристальной системы среднего уровня Snapdragon 7 Gen1 производства компании Qualcomm. Мобильный процессор выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и демонстрирует в бенчмарках производительность на уровне 6-нанометрового Snapdragon 778G.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nothing
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Опубликовано первое официальное изображения Nothing Phone (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
28
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
19
Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
23
Теперь нельзя использовать имя пользователя и пароль аккаунта Google в других почтовых приложениях
4
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
36
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
26
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
27
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
5
Представлена пилотная версия приложения YouTube ReVanced
4
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Известный майнер назвал условия для перехода Эфира на PoS – криптозима и падение курса до $500
6
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 и NVIDIA GeForce RTX 5000 выйдут в 2024г и получат 3-нм техпроцесс
24
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
13
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
29
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
Steam анонсировал большую летнюю распродажу: God of War, Cyberpunk 2077, GTA V и многое другое
10
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
178
Xiaomi POCO X4 GT получит Dimensity 8100, 144-Гц дисплей, MIUI 13 и будет стоить от 400 евро
+

Популярные статьи

Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
51
Ретроклокинг: история Super HEDT
29
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
54
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
20
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
2
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
7
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
17
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
31

Сейчас обсуждают

Infinity78
14:30
странно, что вообще чего-то понял
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
Александр Скотников
14:29
На данный момент в разработке более 20 российских игр.
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Hacknir
14:28
утю тю какие мы нежные
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Александр Скотников
14:28
Отправил жалобу на ваше сообщение.
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Hacknir
14:28
в какие? своих игр то нету)
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
N1ghtwish
14:26
Подбрасывают неугодным наркотики? https://www.youtube.com/watch?v=hJxdlnrecXM
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Grotlon
14:25
Встройка в Rembrandt примерно такую производительность выдает.
В первых игровых тестах видеокарта Intel Arc A380 уступила конкурентам AMD RX 6400 и NVIDIA GTX 1650
incognito_ineta
14:24
Бабушек на митингах разгонять что ли.
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Midosa
14:23
Дык чо Алексей Румянцев слился, кактолько его носиком в путинское трепло ткнули? Сразу холуйчик жало в ж засунул?
Выступая на ПМЭФ-2022 президент РФ заявил о предстоящих изменениях в мире
N1ghtwish
14:22
Будет что-то типа этого, только для мобилок: https://youtu.be/DtL2-p-dwm4
Росгвардию могут начать внедрять в видеоигры — с целью улучшения имиджа структуры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем