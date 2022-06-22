Конкурент для Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

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Компания Nokia скоро представит конкурента для Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Грядущая новинка легендарного бренда будет называться Nokia X21. Она получит поддержку сетей пятого поколения, дисплей с повышенной частотой обновления и интересную камеру.

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В Nokia X21 будет установлена панель на органических светодиодах формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 точек по меньшей стороне. В экран будет интегрирован сенсор для сканирования отпечатка пальца.

Грядущая новинка будет оборудована 6-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 695. Мобильный процессор вместе с модемной платой для поддержки 5G получил ядра Kryo 660 с пиковой частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

Основная камера Nokia X21 будет представлена тремя датчиками изображения. В главном модуле смартфона расположится сенсор на 64 МП. Разрешение ультра-широкоугольного модуля составит 13 МП. Третий компонент – камера ToF. Главной фишкой же станет оптика ZEISS.

В арсенал смартфона войдёт аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки не уточняется. Из остального отметим 6/8 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128/256 ГБ. Больше информации о телефоне в настоящее время нет.

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Выше вы можете видеть ещё одну модель бренда, которая готовится к премьере. Её название пока не уточняется. Известно, что смартфон выйдут в рамках серии Nokia G и будет тоже оборудован тройной основной камерой, венцом которой станет 50-мегапиксельный главный модуль. Также предстоящей новинке обещают Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержку сотовой связи пятого поколения.