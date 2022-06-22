Топовая версия стоит на $15 дороже.

Южнокорейский технологический гигант Samsung представил новый смартфон среднебюджетного класса. Модель называется Samsung Galaxy F13. Она получила фирменный мобильный процессор и ёмкую аккумуляторную батарею.

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Samsung Galaxy F13 несёт на борту однокристальную систему Exynos 850. Это не самый продвинутый чип компании из Южной Кореи. Он выполняется по нормам 8-нанометровой технологии, имеет частоту 2 ГГц, графику Mali-G52 и не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации, тогда как вместимость хранилища может составлять 64 ГБ в базе и 128 ГБ в топе. В обоих случаях производитель заявляет поддержку карт памяти microSD максимальным объёмом 1 ТБ.

Спереди в новинке установлена жидкокристаллическая панель Full HD+ на базе фирменной матрицы Infinity-V, которая предполагает использование каплевидного выреза для фронтальной камеры. Разрешение последней составляет8 МП. Возвращаясь к дисплею, отметим диагональ 6,6 дюйма, а вот поддержка повышенной частоты обновления не упоминается.

В основной камере Samsung Galaxy F13 установлено три модуля во главе с 50-мегапиксельным главным. Разрешение ультра-широкоугольного блока составляет 5 МП. Также сзади располагается вспомогательный сенсор на 2 МП для макросъёмки или портретного режима с размытием заднего фона.

Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА*ч. Мощность зарядки по проводу составляет 15 Вт. Работает смартфон сразу из коробки под управлением операционной системы Android 12 на базе проприетарного программного обеспечения One UI 4.1, что радует. Также отметим набор основных интерфейсов, поддержку технологии распознавания лиц и боковой сканер отпечатков пальцев. Об NFC и стереодинамиках информации нет.

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Стоимость Samsung Galaxy F13 в базовой модификации составила примерно 155 долларов. За вариант с хранилищем удвоенного объёма нужно доплатить 15 долларов. В продажу новинка поступит через несколько дней в розовой, зелёной и голубой расцветках корпуса.