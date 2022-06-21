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Xiaomi Smart Band 7 дебютировал в Европе без NFC за 60 евро
В Китае такая модель стоит 30 евро.
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Китайская компания Xiaomi наконец-то анонсировала в Европе спортивный браслет Mi Band 7. Правда, называется он у нас Xiaomi Smart Band 7. Фитнес-трекер сохранил особенности китайской версии, но доступен только в одной модификации и стал вдвое дороже.

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Модель пользуется большой популярностью в Китае. У себя на родине компания менее чем за месяц смогла продать более 1 млн носимых гаджетов, заработав несколько десятков миллионов долларов. Рекомендованная производителем стоимость Mi Band 7 в Китае без NFC составила около 30 евро. Xiaomi Smart Band 7 в Европе компания оценила в 60 евро, но первым покупателям будет доступна скидка в размере 10 евро.

Глобальная версия спортивного браслета лишена поддержки технологии Near Field Communication. Ожидается, что во второй половине года китайский производитель всё же представит модификацию с NFC в сотрудничестве с MasterCard.

Под капотом Xiaomi Smart Band 7 установлена аккумуляторная батарея, которая обеспечивает до двух недель работы без подзарядки. Фитнес-трекер может отслеживать частоту сердечных сокращений, мониторить качество и продолжительность сна, определять уровень сатурации и следить за менструальным циклом. Все данные передаются на смартфон.

Капсула с электроникой имеет защиту от воды класса 5ATM, то есть выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров. Вместе с тем компания просит пользователей не нырять с браслетом. Сверху установлена матрица AMOLED с поддержкой Always-on Display. Экран имеет размер 1,62 дюйма по диагонали разрешение 192 x 490 точек.

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Xiaomi Smart Band 7 поддерживает более сотни спортивных режимов и предлагает пользователям сотню циферблатов. Информации о старте продаж носимого гаджета на российском рынке в настоящее время нет.

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