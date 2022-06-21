Компания дарит наушники, ЗУ и клавиатуру.

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

Китайская компания Xiaomi анонсировала свой первый гибридный планшетный компьютер на базе операционной системы Windows. Новинка называется Xiaomi Book S. Она дебютировала на европейском рынке вслед за трио телевизоров серии Xiaomi TV A2, однако, предлагается без скидки. Зато с подарками.

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Xiaomi Book S оснащается мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2. Однокристальная система выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. В её состав входят процессорные ядра Kryo 495 с пиковой частотой 2,84 ГГц. Графическая подсистема представлена видеоускорителем Adreno 680.

Мобильный процессор трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти класса LPDDR4x. Подсистема хранения данных включает накопитель вместимостью 256 ГБ. При этом компания не упоминает ни класса хранилища, ни поддержку расширения картами памяти.

На лицевой стороне планшетного компьютера установлена 12,35-дюймовая панель. Жидкокристаллический дисплей имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей, что соответствует формату WQHD+. Плотность точек составляет 244 пикселя на дюйм. Увы, дисплей не может похвастаться поддержкой повышенной частоты обновления изображения. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass третьего поколения. Также отметим 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.

В новинке установлена 13-мегапиксельная камера. Под капотом есть беспроводные контроллеры Wi-Fi с частотой 5 ГГц и Bluetooth 5.1. Также отметим стереофонические динамики, поддержку технологии распознавания лиц, выход для подключения проводных наушников, контакты для клавиатуры. Габаритные размеры составляют 294 x 197 x 8,95 мм при массе 720 граммов.

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Xiaomi Book S работает под управлением операционной системы Windows 11. Рекомендованная производителем стоимость составила 699 евро. При заказе планшетного компьютера с 21 по 30 июня компания дарит в подарок полностью беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, адаптер питания мощностью 65 Вт и клавиатуру. Отдельно аксессуары можно приобрести за 70 евро, 40 евро и 149 евро соответственно.