Презентация состоится на следующей неделе.

Китайская компания realme на следующей неделе проведёт в России презентацию, в рамках которой представит сбалансированный бюджетный смартфон с NFC под названием realme 9i и полностью беспроводные наушники realme Buds Air 3.

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Телефон дебютировал ещё в январе нынешнего года в Азии, и вот спустя около шести месяцев он добрался до Российской Федерации. Модель оснащается 6-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц и графическим видеоускорителем Adreno 610. Эта однокристальная система используется в Xiaomi Redmi Note 11 4G для глобального рынка.

Оригинальный realme 9i оборудован 4 ГБ оперативной памяти в базовой модификации и 6 ГБ в топовой. Вместимость встроенного накопителя составляет 64/128 ГБ и только 128 ГБ соответственно. Какой из вариантов приедет в Россию, пока что неизвестно. Не исключено, что сразу все, но это маловероятно.

На лицевой стороне смартфона установлена жидкокристаллическая панель с частотой обновления изображения 30-90 Гц. IPS-матрица имеет разрешение Full HD+ и размер 6,6 дюйма по диагонали. В основной камере установлены модули на 50 МП и два по 2 МП. Разрешение камеры для селфи составляет 16 МП.

В арсенале realme 9i есть аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, чип NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, выход для подключения наушников и стереофонические динамики. Работает модель под управлением операционной системы Android 11 сразу из коробки. ОС дополнена фирменной прошивкой realme UI 2.0. в будущем смартфон получит realme UI 3.0 на Android 12.

Что касается наушников realme Air Buds 3, они дебютировали в конце марта. Аксессуар обладает защитой от воды и системной активного подавления шумов. Время автономной работы с учётом подзарядки от кейса составляет до 30 часов (с шумодавом – до 22 часов).

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О ценах будущих новинок в России пока что нет никакой информации. В Китае realme Buds Air 3 оценили примерно в 65 долларов, а Европе – в 60 евро. Стоимость realme 9i в топовой модификации памяти ожидается на уровне 20 000-22 000 рублей. Официальная презентация состоится 27 июня.