Поставки смартфонов упали на 12%.

Европейский рынок смартфонов в первом квартале нынешнего года существенно сократился в сравнении с первым кварталом 2021 года. Причём падение оказалось рекордным за последние девять лет. Об это сообщает аналитическое агентство Counterpoint Research.

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Китайская компания realme единственной в топ-5 смогла нарастить поставки. Причём сразу на 67%. Доля бренда выросла с 2% в базисном периоде до 4% в отчётном. Кроме того, увеличилась суммарная доля всех остальных компаний, которые не вошли в топ-5 – с 12% до 15%. Так, им удалось нарастить поставки на 12%.

Все остальные производители потеряли. Причём некоторые – очень много. Печальным лидером является китайская компания Xiaomi. Она сохранила третье место, но поставки сократились на 36%, а доля рынка – с 19% до 14%.

Лидирует южнокорейский технологический гигант Samsung. Присутствие компании их Сувона на европейском рынке тоже уменьшилось с 37% до 35%. В период с января по март 2022 года Samsung поставила на 16% смартфонов меньше, чем за первый квартал минувшего года. Как видим, выход флагманских моделей Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra не помог.

Ввиду резкого сокращения рынка компании Apple удалось даже увеличить свою долю, несмотря на 6-процентное падение отгрузок. В итоге производитель из Купертино в первом квартале 2022 года контролировал 25% рынка против 24% в идентичном периоде прошлого года.

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Также в пятёрку вошла компания OPPO. Она поставила в Европу на 8% меньше умных телефонов в годовом исчислении, но доля осталась неизменной, составив 6%. Всего в первом квартале было отгружено на 12% смартфонов меньше, чем в прошлом году. Так сильно рынок не проседал с 2013 года.