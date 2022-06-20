Смартфоны Xiaomi стали самыми популярными в шести категориях.

В Китае завершилась ежегодная распродажа 618, финал которой пришёлся на 18 июня. Китайская компания Xiaomi похвасталась своими результатами и рассказала, какие гаджеты пользователи самой большой популярностью у покупателей.

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Распродажа длилась чуть более двух недель. За это время доход производителя из Пекина составил 2,8 млрд долларов. Смартфоны компании Xiaomi возглавили списки самых популярных моделей на множестве торговых площадок, включая JD и Tmall.

Производитель не раскрывает объёмы продаж, но отмечает, что флагманы Xiaomi 12 на процессоре Snapdragon 8 Gen1 стали самыми продаваемыми смартфонами распродажи 618. В Ценовом сегменте 300-450 долларов лидирует Xiaomi Redmi K50 на базе однокристальной системы Dimensity 8100.

Категорию 450-600 долларов возглавляет флагманская модель Redmi K50 Pro на базе однокристального процессора Dimensity 9000. Также популярностью пользователи смартфоны Xiaomi Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro. Речь идёт о китайских версиях на базе мобильных процессоров Dimensity 810 и Dimensity 900 соответственно. Первая стала самым продаваемым телефоном в сегменте 150-225 долларов, а вторая – в категории 225-300 долларов.

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Отметим, что не только смартфоны Xiaomi были популярными в ходе распродажи 618. На платформах JD и Tmall лучшего всего продавались телевизоры Xiaomi. Также популярностью пользовались ноутбуки Xiaomi RedmiBook Pro 14, RedmiBook Pro 15 2022 года и Redmi G 2021 года.